把錢還來！1300億美元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告
美國最高法院20日推翻總統川普實施的多項關稅措施後，已有數十家公司趕赴法院，加入在判決出爐前就已提告的數百家企業行列，試圖討回過去10個月內繳納的至少1300億美元關稅。不過，企業要拿回退款，恐怕得花上比原本預期更長的時間。
根據華爾街日報分析，截至目前為止，至少已有1800家公司提出訴訟，要求退還關稅，每天仍有更多企業加入行列。包括好市多、固特異輪胎與邦諾書店等知名企業在內，多數公司都在最高法院判決前就已提告；而在裁決出爐後的幾天內，聯邦快遞等更多企業也陸續加入，律師們預期接下來將出現一波訴訟潮。
為進口商提起訴訟的聯邦訴訟律師塞利格曼（Matthew Seligman）形容，這波訴訟規模堪比歷年石綿求償案，最大差異在於「幾乎同一時間全面爆發」。
根據美國海關與邊境保護局（CBP）官員在法院文件中的說法，截至2025年12月10日，至少有30.1萬名進口商受到最終遭推翻的關稅影響，相關案件將集中由紐約的國際貿易法院處理。律師指出，這個數字除了涵蓋大量企業外，也可能包括部分直接為海外購買商品繳納關稅的個人。
與此同時，川普政府對於如何處理退款問題釋出相互矛盾的訊號，川普本人因判決未納入明確退款指示而表達不滿，直言：「判決裡沒有討論這件事，我們接下來5年恐怕都會在法院打官司。」
部分企業的律師團隊已於24日啟動法律程序，向國際貿易法院及另一個上訴法院提出申請，要求下令政府迅速退還所有已繳納的關稅。截至目前，相關卷宗內容大同小異，多半僅陳述基本事實及各公司主張有權獲得退款的理由，原告普遍未公開自認應退還的具體金額，川普政府則預計將於27日首次回應。
針對整體退款程序，法界較為樂觀的評估認為可能只需一到兩年，悲觀估計則指出時間恐拉得更長。許多公司目前收到不同建議，也並非所有人都願意走上訴訟之路。
華府報關行Mercantile Logistics & International Trade的丹尼爾斯（Kimberly Daniels）表示，自己的20名客戶預計可申請退還的關稅金額介於2200美元至700萬美元之間，但只有規模最大、具上市公司身分的一家有能力提告。她說：「我只能告訴他們，希望海關會做對的事，把錢退回來。」
