關稅戰持續 加州長堤港1月進口量年減13%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國加州長堤港（Port of Long Beach）。 美聯社

美國加州洛杉磯附近的長堤港（Port of Long Beach）1月進口量較去年同期下降13%。去年1月，海運商為了因應美國總統川普即將實施後來的對等關稅等提高關稅措施，當時紛紛提前出貨，貨船湧入長堤港。

長堤港的執行長哈斯格巴（Noel Hacegaba）周三（25日）對記者說，儘管進口量下滑，長堤港1月仍全美最繁忙的港口，超越鄰近港口的洛杉磯港。

哈斯格巴表示，長堤港雖還是第一名，但「不代表我們沒有受到關稅影響」。他舉例，長堤港去年鐵與鋼材的吞吐量，就大幅下降了32%。玩具與體育用品進口減少15%，合成纖維進口大減43%，鹽、硫磺與水泥也少掉21%。

根據港口發布的最新數據，上月長堤港載有貨品的進口貨櫃年減13.1%，至40.98萬個TEU（20呎標準貨櫃）；出口貨櫃量幾乎持平，為9.94萬個TEU。經長堤港的空貨櫃則減少11.5%，至33.84萬個TEU。

哈斯格巴說，上周最高法院判決川普對等關稅無效後，川普政府的回應仍充滿不確定性，這進一步加劇了供應鏈的波動與不可預測性。

美國貿易代表葛里爾周三提到，美國政府可能需要「幾個月」時間，在維持現已談妥的協議的前提下，重建川普的關稅制度。

川普第一時間反擊最高法院判決的10%新關稅已於周二生效，但華府對於如何履行與主要貿易夥伴談成的協議，又同時落實川普要再將稅率提高至15%的威脅，到目前為止，未提供具體細節。

