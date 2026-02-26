各國忌憚川普報復料維持現有貿易協議 彭博點名歐印中日韓有風險

從日、韓到台灣在內各國為了換取美國總統川普降低關稅，都對美國做了不少讓步。如今關稅局面完全改觀，與川普達成協議的諸多優勢不復存在。彭博經濟學家認為，多數國家明白川普還有其他手段，因此會維持原本談妥的協議，不過須留意來自歐盟、印度、中國大陸、日韓抗拒的風險。

風險一：歐盟不批准美歐貿易協議

鑒於川普在美國最高法院裁決過後宣布替代關稅，歐洲議會暫停協議的審批程序，理由是需要進一步釐清美國的關稅計畫。

歐盟評估後發現，美國新累計關稅稅率將使部分商品（包括奶油、塑膠及化學品）稅率，超過貿易協議所約定的 15% 上限，但彭博估計受此調整影響的貿易總額不大。但即使如此，若華府執意開徵這些關稅，歐盟最後極有可能不批准協議，進而引發新的貿易摩擦。

風險二：印度拖延談判或企圖重啟協商

印度在裁決出爐前三周才和華府達成臨時貿易架構，但目前已延後旨在敲定最終協議的協商。這協議對新德里而言，政治代價本來就極其沉重，特別是要求購買 500 億美元美國貨品的條件。目前多數貨品稅率（至少在現階段如此）已降至10%，卻還得接受原協議18%的稅率，在國內勢必面臨極大阻力。

彭博經濟學家預料印度將繼續與美國對話，但會嘗試重談條款。新德里可能會爭取更低的稅率或擴大進入美國市場的權限。然而，若川普認為印度刻意拖延，可能會引來報復。川普最近已揚言對付那些他認為簽署協議不夠積極的政府。

風險三：中國大陸對新關稅展開報復

中國大陸是這次裁決的受益者，稅率從大約31%降至 21%，這增加了北京維持對美貿易休兵的誘因。不過，若華府企圖將對陸關稅調回裁決前的稅率，北京可能會將此視為衝突惡化並採取報復。

風險四：日本、南韓未履行承諾的投資

日、韓和美國達成貿易協議時，已分別同意在美國投資 5,500億美元和3,500億美元。這些承諾預計逐年落實，但截至目前日本僅宣布了360億美元的投資。

到目前為止，兩國政府都說會維持現有與華府的協議，同時強調不希望看到稅率超過協議所約定的條款。若川普新關稅計畫導致稅率大幅增加，可能促使兩國尋求重談條款或放慢後續投資，進而面臨美國報復的風險，並導致雙邊關係全面惡化。

雖然最高法院奪走了川普最偏好的貿易工具，但他還有其他選擇，也就此提醒各國別輕舉妄動。彭博經濟學家認為多數政府仍會維持現有協議，避免採取任何可能導致美國調升關稅的舉動，並趁現在盡可能利用較低的輸美稅率。