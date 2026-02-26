快訊

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

美貿易代表說關稅未來「這時機」升至15% 歐盟憂42億歐元商品受威脅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
歐盟評估後發現，價值42億歐元的輸美歐盟商品因川普新關稅措施，面臨稅率高出美歐貿易協議商定的15%上限。路透
歐盟評估後發現，價值42億歐元的輸美歐盟商品因川普新關稅措施，面臨稅率高出美歐貿易協議商定的15%上限。路透

對於川普的新關稅稅率究竟是10%還是15%，美國貿易代表葛里爾周三（25日）接受彭博電視訪問時表示，目前實施的是10%的關稅。之後將會有公告，在「適當情況下」把稅率提高至15%。他同時強調，美國政府希望與已簽署貿易協議的國家維持「政策連貫性」。

彭博問葛里爾，新的、較高的關稅是否會違反美國與歐盟去年達成的貿易協議，葛里爾回答，他之後將會說明「如何在這方面兼顧其他國家」。不過他已多次暗示，對於已與美國達成貿易協議的一些經濟體，新的稅率調整不會導致累計後的稅率是較高的。這對歐盟等擔心新關稅會高於談定的15%的貿易夥伴而言，被視為正面訊號。

葛里爾對彭博電視說，針對美歐貿易協議與新關稅有落差的情況，「我們還需要兩、三個月時間調整關稅，確保關稅符合我們在協議中的承諾」，他也期待歐盟能履行承諾。

在歐盟，美國總統川普的新關稅措施將使大約42億歐元（50億美元）的歐盟出口美國商品，面臨到關稅高於美歐去年已談妥的貿易協議所設的15%上限。

了解歐盟稅率評估的知情人士表示，川普的新關稅會讓奶酪、黃油、部分農產品，以及一些塑膠、紡織品與化學品的輸美關稅提高於美歐協議允許的最高水準。

某些商品，例如部分烈酒，則是稅率將低於15%。

美國最高法院上周判決川普的「對等關稅」違法後，川普旋即宣布新的10%全球關稅，儘管他隨後揚言稅率再提高至15%，但尚未正式落實。這項新關稅，是在「最惠國待遇」的稅率基礎上，額外徵收，時間可以持續五個月。

歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）置評時指出：「歐盟產品必須繼續享有最具競爭力的待遇，關稅不得超過先前商定的明確且全面的上限。」他還提到，在美國新的關稅措施下，約7%的歐盟出口將面臨高於15%上限的稅率。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

國情咨文批最高法院…川普：關稅重談 條件會更糟

川普：動用權限 恢復關稅

川普擬訪問中國 美貿易代表：無意調高對中關稅水準

相關新聞

美貿易代表說關稅未來「這時機」升至15% 歐盟憂42億歐元商品受威脅

對於川普的新關稅稅率究竟是10%還是15%，美國貿易代表葛里爾周三（25日）接受彭博電視訪問時表示，目前實施的是10%的...

國情咨文批最高法院…川普：關稅重談 條件會更糟

美國總統川普廿四日晚間在國會發表第二任首場國情咨文演說，大讚其關稅政策帶來龐大稅收，並批評聯邦最高法院上周關稅案裁定「令人遺憾」。川普重申，幾乎各國都盼維持現有協議；若重新談判，條件可能更糟。

川普：動用權限 恢復關稅

美國總統川普於美東24日晚間發表國情咨文演說，宣稱美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」。他不忘批評最高法...

美國關稅課多少市場搞不懂！川普喊新稅率15% 海關說實際生效10%

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）指出，24日起生效的全球關稅稅率為10...

美國貿易代表葛里爾：對陸稅率擬保持穩定

美國貿易代表葛里爾25日表示，最高法院裁定川普的關稅違法後，川普打算對中國大陸的關稅稅率保持穩定，但最終或許會進一步調高...

美貿易代表：對陸關稅稅率擬維持 但部分國家可能高於15%

美國貿易代表葛里爾25日表示，最高法院裁定川普總統的關稅違法後，川普打算對中國大陸的關稅稅率保持穩定，但最終或許會進一步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。