川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

美國昨天開始對全球進口商品課徵暫時性的10%新關稅。對於美國總統川普先前宣稱將把全球關稅提升至15%，白宮經濟顧問哈塞特今天表示，「仍在討論中」，取決於目前談判進度及現有協議的狀況。

美國聯邦最高法院20日裁定川普（Donald Trump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅。川普在大法官裁定出爐幾小時後立即簽署公告，宣布援引不同法源對各國加徵新的10%全球關稅，24日生效，為期150天。

雖然川普隨後又宣稱將稅率提高到15%，但彭博等外媒指出，直到美東時間24日0時01分、即10%關稅生效之際，川普都還沒正式簽署提高稅率的命令。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天下午接受媒體聯訪，被問及15%全球關稅何時生效時表示，「我認為這件事還在討論中，這取決於現有談判的進度及既定協議的狀況」。

不過，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天稍早在福斯財經新聞網（Fox Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中表示，「目前我們的關稅稅率是10%，之後部分國家會調升至15%，有些國家可能還會再更高」。

緊急關稅措施被美國最高法院推翻後，川普政府計劃以新關稅取而代之，包括根據1974年貿易法第122條所施行的臨時關稅。

美國貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。

川普去年重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以改善美國貿易逆差問題並促使製造業回流。面對川普祭出的對等關稅及特定產業關稅，許多國家紛紛和美進行談判，盼降低關稅衝擊；目前美國已和歐盟、日本、韓國及台灣等貿易夥伴達成貿易協定。

歷經數月談判，台美今年稍早先後簽署台美投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定。行政院副院長鄭麗君24日表示，122條款對台灣帶來衝擊，但不影響台美投資MOU中攸關半導體的232條款優惠待遇，她評估已談定協議的國家如台灣，應該相對有空間能確保取得較好待遇。