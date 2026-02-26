川普擬訪問中國 美貿易代表：無意調高對中關稅水準

美國貿易代表葛里爾表示，美國對部分國家祭出的關稅稅率會從最新實施的10%調至15%或更高，但政府無意把對中國商品的關稅提高至現有水準以上。目前川普正計劃在數週後訪中。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）今天在福斯財經新聞網（Fox Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中表示：「目前我們的關稅稅率是10%，之後部分國家會調升至15%，有些國家可能還會再更高。」

葛里爾說明，緊急關稅措施被最高法院推翻後，政府計劃以新關稅取而代之，包括根據1974年貿易法第122條所施行的臨時關稅，這項臨時關稅昨天生效，初步稅率為10%，新關稅與既有貿易協議不衝突。

葛里爾還提到，根據貿易法第301條進行的不公平貿易行為調查，將成為新關稅措施的核心，鎖定對象是那些產能過剩、在供應鏈中使用強迫勞動、歧視美國科技企業，或是補貼稻米、水產等商品的國家。

他表示，自己與財政部長貝森特（Scott Bessent）曾多次向中國官員提出產能過剩問題。他並指出，虧錢的中國企業在政府支持下仍能繼續營運與生產。

葛里爾說：「我不認為他們能徹底解決這個問題，這也是我們需要對中國、越南及其他有此問題的國家加徵關稅的原因之一。」

被問及政府是否願意對中國商品祭出高額新關稅、破壞兩國間脆弱的貿易休兵時，葛里爾表示，美方無意將關稅調高至現有水準以上，「我們有意確實遵守與他們達成的協議」。

據彭博報導，葛里爾指出，美國尋求將對中國商品的關稅維持在35%至50%區間，具體稅率視產品而定。

白宮官員日前向外媒表示，美國總統川普（DonaldTrump）將於3月31日至4月2日訪問中國。中國外交部發言人毛寧昨天說，中美雙方就川普訪中事宜「保持著溝通」，但關於上述具體問題，中方目前「沒有可以提供的信息」。

另外，葛里爾今天亦提到，川普政府擬依據1962年貿易擴張法第232條，藉由加徵關稅來保護戰略產業，將持續以國家安全為由進行貿易調查，商務部正在努力當中。