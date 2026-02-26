國情咨文批最高法院…川普：關稅重談 條件會更糟

美國總統川普廿四日晚間在國會發表第二任首場國情咨文演說，大讚其關稅政策帶來龐大稅收，並批評聯邦最高法院上周關稅案裁定「令人遺憾」。川普重申，幾乎各國都盼維持現有協議；若重新談判，條件可能更糟。

川普稱關稅帶來龐大稅收

川普這次長談一小時四十八分鐘，打破前總統柯林頓二○○○年的紀錄，成為最長國情咨文演說。他細數去年一月回任以來政績，自稱在經濟或國安方面均替美國達成極佳協議，改善治安、強化邊境安全、降低通膨並帶動經濟繁榮。

川普說，關稅帶動股市大漲，他將以比過去更強大的途徑持續推動關稅政策，且不需要國會為此採取行動。此話暗示川普無意推動國會將關稅入法，偏好以行政權推動政策。

4位大法官出席表情平靜

川普聲稱，幾乎所有國家和企業都希望能維持現有貿易協議，因為他們知道，作為美國總統，他擁有重新談判的法律權力，新協議對他們「可能會糟糕得多」。川普還說，「外國支付」的關稅稅收可大幅取代所得稅，減輕民眾負擔。

聯邦最高法院廿日甫裁定川普無權以國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）徵關稅，川普隨後援引貿易法第一二二條加徵新關稅。首席大法官羅伯茲與大法官凱根、巴瑞特、卡瓦諾都出席這場演說，其中除卡瓦諾，均支持推翻對等關稅。紐時說，幾位大法官聽到川普談論關稅時，表情平靜、幾乎沒有變化。

川普也聲稱，重返白宮以來已為美國爭取到十八兆美元投資。但美媒查核指出，白宮網站公布的本任期「重大投資公告」金額僅九點七兆美元。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）統計，川普約花二點四分鐘談論貿易關稅議題。談最久的主題是國安，約八點五分鐘，其次為犯罪和移民議題。外交政策約三點七分鐘，包括美國對伊朗和委內瑞拉的行動。

川普演說逾一小時後才談到伊朗，表示仍傾向透過外交處理伊朗核問題。對為何可能對伊朗動武，川普提主要兩個理由：即伊朗當局殺害上萬名抗議者，又拒絕承諾永不擁核。

川普幾乎未提俄烏、格陵蘭

川普花相當長篇幅，討論政府協助解決國際衝突，自詡結束八場戰爭，但幾乎沒提俄烏和格陵蘭，也幾乎未談到在歐、亞洲或中東的盟友。路透認為，川普在外交投入大量時間和政治資本，這次卻避談，格外引人注目。

政治新聞網Politico等外媒也說，一向喜歡脫稿的川普難得照稿演出，較少岔題或做出種族歧視或貶低移民等人身攻擊，整體上緊扣主題，讓期中選舉前急需拉攏中間選民的共和黨人鬆口氣。