川普：動用權限 恢復關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普（歐新社）
美國總統川普於美東24日晚間發表國情咨文演說，宣稱美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」。他不忘批評最高法院推翻了他的全球關稅政策，並預告將透過其他權限，繼續推動恢復普遍的關稅。他甚至預言，美國將因而獲得極其豐沛的關稅收入，足以實質取代所得稅制度。

川普第二任內首度國情咨文演說長達1小時47分鐘，CNN指出這已創下最長紀錄，超越前總統柯林頓2000年的近90分鐘紀錄。

川普說，「好戲還在後頭，我們會做得愈來愈好。這正是美國的黃金時代。」「通膨大幅下降，收入則在快速成長」，「蓬勃發展的經濟正展現前所未有的強勁力道，我們的敵人也感到恐懼。我們的軍警堅強，美國再次贏得尊重，或許是前所未有的敬重。」

川普說，關稅帶動股市大漲，他將以比過去更強大的途徑持續推動關稅政策，且不需要國會為此採取行動。此話暗示川普無意推動國會將關稅入法，即便關稅的法律授權仍存不確定性、且憲法明定關稅權屬於國會，他仍偏好以行政權推動政策。

川普聲稱，好消息是，幾乎所有國家和企業都希望能維持現有貿易協議，因為他們知道，作為美國總統，他擁有重新談判的法律權力，新協議對他們「可能會糟糕得多」。

川普還說，「外國支付」的關稅稅收可大幅取代所得稅，減輕民眾負擔。不過外界普遍認為，關稅要取代現行所得稅體系難度極高。

他還說，「我們贏得太多了，多到不知道該怎麼辦」，他還特別安排贏得冬奧金牌的男子冰球隊佩戴金牌進入眾院議事廳。此外，他也向二戰退伍軍人塔加特致敬。

整體而言，川普這次鮮少脫稿演出，可說是相當難得，也讓共和黨人在期中選舉前鬆了一口氣。

對於川普而言，他的目標在於扭轉選民向心。民調顯示，11月期中選舉在即，美國人對經濟感到焦慮，也對川普政府政策感到懷疑。

除了力挺自身經濟施政，演說後半段花了相當篇幅談政府協助解決國際衝突。關於伊朗，川普表示仍傾向以外交方式處理德黑蘭核問題。但他幾乎沒有提及俄羅斯和烏克蘭，還有格陵蘭議題。紐時短評另指出，有關外交的談話幾乎未提及美國在歐洲、亞洲或中東的盟友。

路透認為，川普在外交投入了大量時間和政治資本，卻避談這個部分，格外引人注目。

關稅 川普 對等關稅

