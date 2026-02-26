美國關稅課多少市場搞不懂！川普喊新稅率15% 海關說實際生效10%

經濟日報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國新關稅稅率反覆，凸顯政策充滿不確定性，在市場引發混淆。圖為停靠在加州屋崙港的貨輪。（路透）
美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）指出，24日起生效的全球關稅稅率為10%。國家廣播公司（NBC）分析，川普總統周末宣布全球新關稅稅率15%，但到了實施之際海關卻說稅率是10%，前後反覆的狀況凸顯川普關稅政策充滿不確定性，在市場、貿易夥伴、大企業與小商家之間都引發混淆。

川普去年援引「國際緊急經濟權力法」（International Economic Emergency Powers Act）對全球貿易夥伴開徵關稅，20日遭最高法院裁定違憲之後，川普當天稍後便宣布根據1974年貿易法（Trade Act）第122條（Section 122）開徵全球關稅（global tariff）10%，21日更在社群媒體發文宣布稅率加碼到15%，並表示立即生效。

新版全球關稅預計美東時間2月24日零時1分生效，但就在生效前倒數幾個小時，CBP對進口商發出一份備忘錄寫道，24日零時1分開始生效的關稅稅率最初將為10%，適用對象是「所有國家，為期150天，除非獲得特別豁免」。

白宮官員隨後指出，全球關稅將從10%開始，政府官員正在準備行政命令，送交川普簽署之後讓關稅稅率調高到15%。至於15%稅率何時實施，官員則未提供時間表。

德國籍的歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）22日在社群網站X發文寫道，美國政府造成關稅徹底混亂，「再也沒人能理解這一切，只有懸而未決的疑問以及愈來愈多的不確定性」。

CBP在一份「2026年2月20日總統公告（Presidential Proclamation）指引說明」的通知中說，進口商品必須繳納10%的額外從價稅（additional ad valorem），享有豁免的產品除外。通知當中並未說明為何採取較低的10%稅率而不是15%稅率。

金融時報報導，白宮官員表示，全球關稅升至15%的調整將在稍後進行。

川普23日警告各國不要退出已經跟美國簽署的貿易協議，否則將開徵更重關稅。日本表示，已要求美國確保在新關稅制度下，給予現有協議同等優惠待遇。歐盟、英國、台灣皆表示傾向維持現有協議。

