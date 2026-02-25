美貿易代表：對陸關稅稅率擬維持 但部分國家可能高於15%

美國貿易代表葛里爾25日表示，最高法院裁定川普總統的關稅違法後，川普打算對中國大陸的關稅稅率保持穩定，但最終或許會進一步調高其他國家的關稅稅率。

葛里爾向福斯商業台表示，視產品而定，美國尋求對陸關稅稅率維持在35%-50%的區間。葛里爾說：「預計關稅會維持在這個幅度，無意繼續升高，打算遵守先前的協定」。川普預計在3月底或4月初會見中國領袖習近平，討論延長美中貿易休兵事宜。

他同時表示，有些國家的最終關稅稅率，可能高於15%。川普當局依法能開徵的關稅稅率，最高為15%，最長能徵收150天。官員表示，將利用這段時間，引用其他權力重建川普先前的關稅稅率，如301條款、232條款等。

他說，預料措施會有連貫性，即便現在關稅為10%，一些國家將升至15%，接著有些國家的稅率可能更高。