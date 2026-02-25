快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

美國關稅重創汽車業 英豪華車廠阿斯頓馬丁擬裁員20%

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
英國豪華車廠阿斯頓馬丁表示，受美國關稅衝擊及中國需求疲軟影響，年度虧損持續擴大，公司計畫裁汰員工20%。圖／路透社
英國豪華車廠阿斯頓馬丁表示，受美國關稅衝擊及中國需求疲軟影響，年度虧損持續擴大，公司計畫裁汰員工20%。圖／路透社

英國豪華車廠阿斯頓馬丁（Aston Martin）今天表示，受美國關稅衝擊及中國需求疲軟影響，年度虧損持續擴大，公司計畫裁汰員工20%。

法新社報導，阿斯頓馬丁目前員工人數約3000人，預估將裁員約600人。

阿斯頓馬丁在聲明中說，去年淨損和前一年相比大幅增加52%，達4億9320萬英鎊（約6億6700萬美元）。

阿斯頓馬丁執行長霍馬克（Adrian Hallmark）在聲明中指出：「2025年全球豪華車市場面臨近年來最動盪的一年。」

霍馬克指出：「地緣政治不確定性及總體經濟挑戰升高，衝擊消費者需求，其中最顯著的影響莫過於美中兩國調升關稅。」

隨著美國總統川普試圖讓汽車生產線回流，發動一系列關稅攻勢，汽車製造商成為受創最嚴重的產業之一。

阿斯頓馬丁指出，中國市場雖仍具備長期成長潛力，但目前的消費需求與其他豪華車同業面臨的情況一致，持續處於極度低迷的狀態。

關稅 川普 對等關稅 美國 英國 豪車 裁員

延伸閱讀

蝴蝶蘭銷美零關稅有變 黃偉哲盼續談判

稅率之亂！川普喊課15%關稅、實際生效僅10% 市場陷一片混亂

川普3月底訪華？ 中外交部未鬆口：「目前無可提供的信息」

美國暫徵10%關稅 白宮官員：川普盼提高至15%

相關新聞

美國關稅重創汽車業 英豪華車廠阿斯頓馬丁擬裁員20%

英國豪華車廠阿斯頓馬丁（Aston Martin）今天表示，受美國關稅衝擊及中國需求疲軟影響，年度虧損持續擴大，公司計畫...

稅率之亂！川普喊課15%關稅、實際生效僅10% 市場陷一片混亂

美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)指出，24日起生效的全球關稅稅率為10%。...

川普想課全球15%關稅 專家：仍有適法性問題

聯邦最高法院20日判決川普總統無權以國際緊急經濟權力法(IEEPA)實施對等關稅，川普新策略是引用另一條法律課徵15%全...

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

美企打退稅官司 愈演愈烈

美國最高法院判決川普政府一年來課徵的關稅違法後，美國朝野即將開打「退稅大戰」，國會民主黨人已提出法案，呼籲政府開始退還約...

促退關稅 FedEx開第一槍

全球物流巨頭聯邦快遞（FedEx）廿三日控告川普政府，要求全額退還先前依「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」繳納的所有關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。