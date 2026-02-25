美國關稅重創汽車業 英豪華車廠阿斯頓馬丁擬裁員20%

英國豪華車廠阿斯頓馬丁（Aston Martin）今天表示，受美國關稅衝擊及中國需求疲軟影響，年度虧損持續擴大，公司計畫裁汰員工20%。

法新社報導，阿斯頓馬丁目前員工人數約3000人，預估將裁員約600人。

阿斯頓馬丁在聲明中說，去年淨損和前一年相比大幅增加52%，達4億9320萬英鎊（約6億6700萬美元）。

阿斯頓馬丁執行長霍馬克（Adrian Hallmark）在聲明中指出：「2025年全球豪華車市場面臨近年來最動盪的一年。」

霍馬克指出：「地緣政治不確定性及總體經濟挑戰升高，衝擊消費者需求，其中最顯著的影響莫過於美中兩國調升關稅。」

隨著美國總統川普試圖讓汽車生產線回流，發動一系列關稅攻勢，汽車製造商成為受創最嚴重的產業之一。

阿斯頓馬丁指出，中國市場雖仍具備長期成長潛力，但目前的消費需求與其他豪華車同業面臨的情況一致，持續處於極度低迷的狀態。