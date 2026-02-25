美國暫徵10%關稅 白宮官員：川普盼提高至15%

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國今天開始對全球進口商品課徵暫時性的10%新關稅，但白宮官員表示，川普政府正致力將稅率提高到15%；此舉在最高法院上週做出裁決後，為總統川普的關稅政策帶來了混亂。

川普最初於20日簽署一道為期150天的10%關稅命令，以取代依循緊急法授權、但遭最高法院駁回的廣泛關稅。然而，他在21日又改口表示將把稅率提高到15%。

昨天晚間在午夜開始課徵關稅前，美國海關與邊境保護局（CBP）通知運輸業者，適用稅率將為10%。

白宮官員告訴路透社，川普希望依據1974年貿易法（Trade Act）第122條課徵15%關稅的想法「沒有改變」，但未提供調高關稅時程的細節。

截至23日，川普尚未簽署將稅率調高至15%的正式總統命令，而美國海關與邊境保護局只能依據已公布的總統行政命令和公告行事。

美國海關與邊境保護局的通知援引了川普20日的命令，表示除了豁免的產品外，進口商品將「被課以額外10%的從價稅率」。

關於為何徵收較低稅率，目前尚不清楚原因。這項舉措加劇了美國貿易政策的混亂，且通知中並未解釋為何採用較低的稅率。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師表示：「總體而言，我們仍認為有效關稅稅率今年將會下降，且在最高法院裁決後的世界，關稅水準將低於裁決前。」

在最高法院關稅案中勝訴的原告，今天向聯邦法院提交動議，要求執行裁決並啟動退稅程序。

無黨派的「自由司法中心」（Liberty JusticeCenter）表示，該中心與共同律師卡提亞（NealKatyal）已在紐約的美國國際貿易法庭（U.S. Court ofInternational Trade）和華府的聯邦巡迴上訴法院（U.S.Court of Appeals for the Federal Circuit）提交協調動議，尋求立即發布命令將案件發回國際貿易法庭，並下令政府指示退還關稅及利息。

最高法院已將本案發回下級法院處理任何退款事宜。

路透社先前曾報導，根據賓州大學華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）估計，依據現已失效的1977年「國際緊急經濟權力法」（InternationalEmergency Economic Powers Act）所徵收的聯邦稅收超過1750億美元。

