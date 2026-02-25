專家：川普新關稅恐有法律疑慮 擬用301條款祭新稅

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普又宣布加徵新的全球關稅，不過，美專家今天表示，預期這項依另一法源加徵的關稅仍將面臨法律挑戰，川普政府盼藉此臨時措施爭取時間進行301條款調查，以推出新關稅。

美國聯邦最高法院20日裁定川普（Donald Trump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅。川普在大法官裁定出爐幾小時後立即簽署公告，宣布對各國加徵新的10%全球關稅，24日生效，為期150天。

雖然川普隨後又宣稱將稅率提高到15%，但根據彭博等外媒指出，直到美東當地時間24日0時01分、即10%關稅生效之際，川普都還沒正式簽署提高稅率的命令。一名美方官員表示，將全球關稅稅率提高至15%的正式命令白宮還在準備中，15%稅率的實施時間尚未最終確定。

華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）今天舉辦線上座談，邀請專家學者分析最高法院裁決後，川普關稅及貿易政策的未來。

前美國貿易代表署（USTR）助理總法律顧問柴德瑞斯（Patrick Childress）表示，川普政府打算利用這150天的期限，對多個貿易夥伴發起一系列的301條款調查，目標是在150天結束之前，盡可能完成更多調查，隨後利用調查結果實施全新且額外的關稅。

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。而貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。

柴德瑞斯指出，與第122條款下的關稅不同，根據301條款徵收的關稅將沒有時間限制且無稅率上限。若計畫成功，這些新的301條款關稅將讓川普建立理想中的替代關稅機制，包括調高或降低稅率的能力，針對不同國家設定特定稅率，儘管過去依301條款課徵的關稅曾多次在法庭遭到挑戰，但至今仍屹立不搖。

他預期，川普這次援引貿易法第122條對全球加徵關稅，未來將面臨法律挑戰，但川普政府希望利用這項暫時性關稅措施作為「橋梁」，爭取時間在未來推出更多301條款關稅。

美媒報導，在IEEPA關稅被大法官推翻後，川普改用貿易法第122條實施全球關稅同樣也有法律疑義。專家們稱，目前美國並未出現諸如貨幣暴跌、利率飆升或外國資本流入突然凍結等典型的國際收支危機狀況。

此外，柴德瑞斯指出，在川普新全球關稅措施下，巴西、中國面臨的稅率都顯著下調，但這情況不會持續太久，美國針對中國和巴西的301條款調查已在進行中，預期一旦調查結案，關稅就會回升至最高法院裁決之前的水準。