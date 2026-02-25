聽新聞
0:00 / 0:00
促退關稅 FedEx開第一槍
全球物流巨頭聯邦快遞（FedEx）廿三日控告川普政府，要求全額退還先前依「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」繳納的所有關稅，是最高法院裁決出爐後控告政府、要求退稅的第一家大型企業。
彭博指出，目前已有超過一千五百件關稅退款訴訟待審，不過，提告者只是潛在退款案件的一小部分；根據美國政府資料，截至二○二五年底，已有超過卅萬家進口商繳納對等關稅。若最終只讓實際提告原告拿到退款，其他已繳納關稅的進口商卻拿不到，恐怕很難站得住腳。川普政府若拒絕退稅，在法律攻防戰勝算不高，原因是美國司法部先前曾在訴訟中保證，若原告勝訴「可獲得退款且附利息」，法官很可能要求政府履行承諾。
美聯社報導，三位民主黨參議員廿三日共同公布一項法案，要求川普政府在一八○天內退還約一七五○億美元關稅收入。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。