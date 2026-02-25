聽新聞
民主黨有能力擋下 新關稅到期 恐無力延長

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國最高法院上周判決推翻總統川普的對等關稅，川普改用一九七四年「貿易法」第一二二條對全球加徵百分之十五關稅，專家表示這項新關稅同樣有適法性問題，恐再度引發訴訟。且到期後是否延長取決於國會，美媒Politico廿三日引述三名知情人士報導，國會幾位資深共和黨人私下透露，他們並無足夠支持延續上述新關稅。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生廿三日說，最高法院判決出爐後，國會不太可能通過任何法案讓川普的關稅議程明文化。

貝肯等六位共和黨眾議員曾響應民主黨人，投票撤銷川普對加拿大商品開徵的關稅。貝肯說，今年將舉行期中選舉，川普的關稅正拖累共和黨。參議院幾位民主黨人矢言阻止一二二條款關稅延長。Politico說，延長一二二條款關稅必須在參議院獲得六十席支持，民主黨有能力擋下。

