美企打退稅官司 愈演愈烈

美國最高法院判決川普政府一年來課徵的關稅違法後，美國朝野即將開打「退稅大戰」，國會民主黨人已提出法案，呼籲政府開始退還約1,750億美元的關稅收入，但共和黨籍的眾議院議長強生表示，川普政府不該退還關稅。專家分析，川普政府在退稅訴訟的勝算不高。

全球物流巨頭聯邦快遞（FedEx）23日控告川普政府，要求全額退還先前依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）繳納的所有關稅，是最高法院裁決出爐後控告政府、要求退稅的第一家大型企業。

此前已有數起類似官司，例如去年12月好市多（Costco）也控告聯邦政府，要求全額退回依IEEPA繳納的關稅，化妝品大廠露華濃（Revlon）、眼鏡製造商EssilorLuxottica、日本機車製造商川崎、橫濱輪胎等大企業，也紛紛加入爭取退稅的提告行列。

彭博分析指出，目前已有超過1,500件關稅退款訴訟待審，多數是在最高法院去年11月開庭辯論後提出。不過，這仍只是潛在退款案件的一小部分。

22名參院民主黨人23日提出一項新法案，要求政府在180天內「連本帶利」全額退還根據IEEPA所徵收的關稅，且優先退給小企業，並鼓勵進口商、批發商和大型公司將退回稅款轉給客戶。

法律專家指出，美國司法部曾在關稅訴訟中承諾，若打到最高法院且原告勝訴，「必定會收到退款，且附利息」，以說服法院允許在訴訟期間繼續徵稅，如今法官很可能要求政府履行承諾。