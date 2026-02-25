232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮根據「232條款」，針對大型電池、鑄鐵與鐵製配件及電信設備等六大產業，課徵新的國安關稅。

針對美國因應判決，未來232條款擬新增調查，行政院表示，我方已於台美投資備忘錄（MOU）中載明「針對未來232調查項目，台美將持續協商優惠待遇」相關條文，可望大幅減緩產業未來所面對的不確定性。

科技業表示，密切關注中，目前最關注的項目仍是晶片、半導體產業；國內塑化業者也認為，即使實施影響不大；鋼鐵業則強調，要強化自身韌性，因應挑戰。

對等關稅與芬太尼關稅遭美國最高法院推翻，川普23日於社群平台Truth Social發文表示，「任何想用最高法院荒謬判決『耍花招』的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來都在『敲美國竹槓』的國家，將面臨遠比最近達成協議更高的關稅，或者更糟，後果自負！」

他也說，最高法院判決確認，他能依其他法律授權，以「更強力，且更具法律確定性」方式課關稅，並暗示他可能對貿易夥伴徵收新的許可費，但未說明細節。

華爾街日報報導，川普政府正考慮援引1962年貿易擴展法第232條，針對大型電池、鑄鐵與鐵製配件、塑膠管材、工業化學品、電力電網及電信設備等六大產業，課徵新關稅。目前還不清楚細節。白宮發言人德賽表示：「維護美國國家與經濟安全，仍是川普總統首要任務，政府將持續運用一切合法權限來達成目標。」

川普政府也已考慮根據目前232調查結果，針對其他九個產業加徵關稅，包括半導體、藥品、無人機、工業機器人，以及太陽能板所使用的多晶矽等。許多調查已在近一年前啟動，政府可能因應上周最高法院的判決，加快部分調查進度。

（編譯季晶晶、黃淑玲、記者余弦妙、蘇嘉維、黃晶琳、吳秉鍇、任君翔）