美國關稅變局 法國酒商、美妝業者忐忑難安

美國總統川普對各國加徵10%的新關稅今天生效，此一變故使法國葡萄酒和烈酒生產商再次陷入不確定性，也引發美妝業者擔憂。

法國國際廣播電台（RFI）報導，在巴黎舉行的農業博覽會（Salon de l’Agriculture），葡萄酒和烈酒展區瀰漫著一股憂慮，相當仰賴美國市場的干邑生產商面對美國貿易不確定性，感到相當迷茫。

干邑酒莊聯合會主席勒高爾（Éric Le Gall）說，當前的貿易不確定性勢必會影響進口商，進口商傾向暫停下訂單，因此第一批受害者會是那些依賴進口商的小酒莊。

法國農業部長杰內瓦（Annie Genevard）昨天接受法國電視台（France Televisions）訪問時表示，「關稅是與美國之間不穩定且無法預測的議題」，雖然美國聯邦最高法院裁定川普先前徵收的關稅無效，但「我不會高興得太早，因為川普總統立刻宣布課徵15%的全球關稅」，包括針對農產品。

美國聯邦最高法院本月20日裁定川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅措施。川普隨後引用1974年貿易法（Trade Act of 1974）第122條（Section 122），宣布對各國課徵新的10%關稅，今天生效。川普後來又宣稱要將稅率提高到15%，但彭博（Bloomberg News）等媒體指出，直到美東時間24日0時01分，川普尚未簽署提高稅率的命令。

杰內瓦說，她不知道美國聯邦最高法院是否會再次裁定新關稅措施無效，但無論如何，法國都應保持警覺；她重申，歐盟去年8月與美國達成一項有關關稅的貿易協議，但歐洲議會尚未批准。

此外，法國化妝品產業也尋求於新市場多元發展。美妝企業聯盟（Fabea）代表季夏（EmmanuelGuichard）今天在France Inter電台節目中說：「這場經濟戰還沒結束，關稅一波接一波。」

美國是法國美妝企業的最大出口市場，業者此刻都希望謹慎行事。季夏表示：「面對這些（關稅措施）宣告，企業都小心翼翼，因為幾乎每小時都有變化，造成不穩定。」

他還說，在中期前景完全不明朗之際，各家企業都試圖拓展新市場，「對企業來說，當務之急是朝向新的國家多元發展」。

美妝企業聯盟擔心新關稅將導致潛在的鉅額損失，早在去年10月就曾預期美國關稅可能於2026年造成多達6.2億歐元的營收損失，並危及1萬1000個工作機會，包括2700個直接就業機會。

