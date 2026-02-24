川普祭122條款課徵關稅 陸商務部：將視情況適時調整反制措施

在美國最高法院否決川普政府依據緊急權力法加徵關稅後，川普迅速援引《1974年貿易法》第122條，對進口商品全面課徵關稅。大陸商務部對此表示，正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。同時，敦促美方取消並不再加徵有關單邊關稅。

針對美國海關24日已根據相關公告，停止徵收《國際緊急經濟權力法》項下所加徵的關稅，並依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴徵收進口附加費。大陸商務部今天下午於官網以「答記者問」形式表示，注意到有關情況。

大陸商務部新聞發言人表示，2025年2月初和4月初，美方依據《國際緊急經濟權力法》，先後對中國商品加徵了10%所謂芬太尼關稅和34%對等關稅，其中24%對等關稅已暫停實施，對華實際加徵關稅水平為20%。

根據美最高法院關稅訴訟案裁決和美國政府相關行政令、公告等，美方已停止徵收上述關稅，但同時又依據122條款加徵了10%的進口附加費。中方也注意到，美方在多個場合表示，將利用301、232等調查徵收關稅。

該新聞發言人表示，中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。中方將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。

文中最後稱，中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中開展坦誠磋商。希望美方與中方相向而行，共同維護兩國元首釜山會晤和2月4日的通話共識，在相互尊重、平等協商的基礎上，解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。