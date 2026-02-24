快訊

川普15%新關稅150天後到期 共和黨人憂無力支持延長

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普23日在白宮簽署一份宣言。歐新社
美國聯邦最高法院上周判決推翻總統川普的對等關稅，川普改用1974年「貿易法」第122條款，對全球加徵15%新關稅150天，續行與否取決於國會。美媒Politico在23日引述3位匿名知情人士報導，幾位資深共和黨人私下透露，他們將無足夠支持延續上述新關稅。

另外，共和黨籍聯邦眾議院議長強生23日說，在上述判決出爐後，國會不太可能通過任何法案讓川普的關稅議程明文化，「我認為在立法層面，就關稅走向找到共識將是一項挑戰」。

貝肯等6位眾議院的共和黨人2月稍早曾加入民主黨人，投票撤銷川普對加拿大商品開徵的關稅。貝肯說，今年將舉行期中選舉，川普的關稅正拖累共和黨。貝肯還預測，川普近期開徵的新關稅最終將在法院受挫。

聯邦參議院的幾位民主黨人23日也矢言，今年稍晚將阻止122條款關稅延長。Politico說，鑒於延長122條款關稅必須在參議院獲得60席支持，民主黨有能力加以阻擋。

民主黨人也說，將透過推動新法等方式，要求政府退還已遭聯邦最高法院判決不合法的關稅。對退稅問題，強生說，白宮將釐清此事，「我們要給他們時間和空間」，目前眾議院不用介入。

