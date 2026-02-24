川普新關稅生效 韓外交部：綜合考慮韓美關係影響

快訊

中央社／ 首爾24日專電

針對川普全球新關稅生效，韓國外交部發言人朴一今天回應，政府已與可能受影響的企業會面討論對策，會綜合考慮對韓美關係的影響，以符合國家利益為方向制定應對方案。

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅。川普在大法官裁定出爐幾小時後立即簽署行政命令，宣布對各國加徵新的10%全球關稅，24日生效。

雖然川普隨後又宣稱將稅率提高到15%，但根據彭博等外媒指出，直到美東當地時間24日0時01分、即10%關稅生效之際，川普都還沒正式簽署提高稅率的命令。一名美方官員表示，將全球關稅稅率提高至15%的正式命令白宮還在準備中，15%稅率的實施時間尚未最終確定。

針對川普全球新關稅生效，韓國外交部發言人朴一今天在例行記者會上表示，「因為涉及我國企業，據我所知，產業部已與相關業者會面並討論對策。」朴一強調，「我國政府正掌握美國政府的後續措施及其他主要國家的動向，並綜合考慮對韓美關係的影響，以最符合國家利益的方向制定應對方案。」

美方談判團原本預計於2月底至3月中旬訪韓，就共同說明資料（Joint Fact Sheet）中的安保領域進行協商，但目前尚未敲定具體日程。

對於談判團可能比預定時間延遲訪韓，朴一表示，因為最近美國聯邦最高法院判決事件，在貿易與投資方面確實受到了一些影響，「但我們會與美方協商，持續調整訪韓團的行程。」

他強調，在穩定情勢同時，韓方也希望針對共同說明資料中的安保合作領域，持續與美方保持緊密聯繫與推動。

朴一指出，目前最重要的是在對美投資部分取得進展，為此需要具備兩個條件，第一個就是韓國國會關於「對美投資特別法」的進度，目前預計會在3月9日前完成；第二個就是政府已經建立臨時體系，開始與美方就投資項目進行協商。

朴一說：「若在這兩方面取得進展，對安保領域合作計畫的負面影響將降至最低，政府正致力於此。」

另外，有關俄羅斯駐首爾大使館懸掛「勝利將屬於我們」的巨型布條引發爭議，朴一表示，「外交部已透過適當管道向俄方傳達我方的立場與憂慮，目前沒有進一步可說明的內容。」有媒體質疑韓國外交部的溝通沒有任何實際效果，朴一說：「我個人很難認同這個說法。」

