川普重整貿易布局 10%全球關稅稅率正式生效

美國最高法院裁定總統川普實施的全球關稅無效後，川普隨即著手重建貿易政策布局，美國對進口商品徵收的新關稅今天正式生效。

法新社報導，根據白宮20日發布的聲明，這波初步定為10%的新關稅，其依據在於「處理美國規模龐大且嚴重的國際收支失衡問題」。

川普隨後誓言將關稅稅率調升至15%，但針對特定產業調查的商品及受「美墨加貿易協定」（USMCA）涵蓋的貨物，預計仍將維持豁免。

最高法院20日撤銷多項範圍廣泛且隨意開徵的關稅，此舉無異於對其指標性經濟政策的嚴厲譴責，然而川普反而加碼對貿易夥伴課稅。

他針對鋼鐵與汽車等特定產業課徵的關稅依然維持有效，但最高法院的這項裁定，為其他領域爭取關稅退款的複雜法律戰拉開序幕。

今天生效的新關稅僅維持150天，續行與否取決於國會。此舉被廣泛視為過渡措施，旨在為未來更持久的貿易政策鋪路。

美國海關與邊境保護局（CBP）也表示，將自今天起停止徵收被法院判定無效的關稅。