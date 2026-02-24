聽新聞
川普首波10%全球關稅正式上路！白宮：升至15%關稅命令準備中
彭博資訊報導，美國聯邦最高法院20日判決對等關稅違憲後，美國總統川普當天隨即以1974年貿易法第122條對全球開徵10%關稅，這項行政命令正式在美東時間24日凌晨0時01分（台灣時間24日下午1時01分）生效。
川普20日宣布10%全球關稅後不到24小時，在21日發文加碼全球關稅至15%。根據一名政府官員說法，白宮正著手準備正式命令，將全球關稅稅率提高至15%。
第122條允許總統在未經國會批准下，先行課徵150天，最高稅率為15%。
這項命令保留部分豁免，包括符合「美加墨貿易協定」規範以及部分農產品。
根據彭博經濟（Bloomberg Economics）分析，納入上述豁免後，美國平均有效關稅稅率將落在約10.2%，低於法院裁決前的13.6%。該研究指出，若全球關稅提高到15%，有效稅率約為12%。
