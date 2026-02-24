北京籲美取消加徵關稅 分析：川普訪中前料雙方克制

美國最高法院日前裁決總統川普動用緊急權力法對進口商品加徵關稅違憲後，北京呼籲美國取消對貿易夥伴加徵的單邊關稅；中國學者則分析，為避免川普3月底訪中安排節外生枝，中美在這微妙時間點都會自我克制，不在關稅問題上惹出新事端。

白宮官員近日證實，川普將於3月31日至4月2日訪問中國，屆時將與中國國家主席習近平舉行會談。值此之際，美國最高法院推翻川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對中國等多國實施的大規模關稅措施；但依據301條款與232條款設立的其他對中國關稅仍然有效。川普隨後宣布，將於全球範圍暫時加徵10%的普遍性關稅，為期150天，隔天將稅率再提升至15%。

對於美國最高法院的裁決，中國商務部發言人昨天在官網表示，正對相關內容和影響進行全面評估，並呼籲美國取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

新加坡聯合早報今天引述上海國際關係學者沈丁立表示，北京可能會暫時接受川普政府提出的加徵15%關稅措施，即便美國政府再引用301、232等條款加碼關稅，只要對中國總稅率不超過去年釜山峰會定下的約45%，中國或許可暫時考慮接受。

沈丁立分析，美國對中國關稅在川普執政之前約20%，去年4月9日升至145%，同年10月底中美領導人釜山會面後降至約45%，比川普上台前多了25個百分點。美國高院的裁決將川普政府對中國關稅打回之前的狀態，因此即使川普立刻提出新徵15%關稅，對中國關稅總額也僅35%，仍低於去年釜山會面後的約45%。

沈丁立說，「美國最高法院裁決後，美國對華關稅已下降到35%，對中國已是利好。中國在此基礎上先予穩定，再謀通過合作繼續對其下調，應是較優方案」。

他進一步分析，中國要與美國談判，爭取取消這15%新關稅，估計有3個途徑：一是增加對美投資；二是擴大從美進口，包括大豆、能源等；三是擴大開放國內市場。

川普雖祭出新關稅並於隔天將稅率再提升至15%，但華爾街投行摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟分析師表示，對亞洲來說，加權平均關稅稅率預計從20%降至17%，其中針對中國商品的平均關稅將從32%降至24%。

報導另引述南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，美國最高法院的裁決為彌合中美貿易糾紛提供了「重要的政治機會」。川普訪問中國是中美領導人面對面交流非常重要的機會，關稅問題能否徹底解決，很大程度上取決於兩國領導人的會晤。