快訊

B計畫同樣有法律疑義 川普關稅恐糾纏到期中選舉

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。（歐新社）
聯邦最高法院20日否決對等關稅措後，川普政府迅速改採其他法源祭出15%全球關稅，但經濟與法律專家質疑此舉仍有法律疑義，川普關稅政策動盪恐延續到臨近年底期中選舉。

美國最高法院20日裁定總統川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性對等關稅後，川普新策略是套組合拳。一是實施統一15%全球關稅，二是對個別產業與特定國家大量推出新的國安關稅或貿易不公關稅。

● 新關稅依據 川普政府內部去年即先否定

Axios新聞網指出，川普現改引1974年貿易法（1974Trade Act）第122條（Section 122）實施15%全球關稅。這項條款允許總統在出現國際收支危機時，最長可在150天內課徵最高15%關稅。

然而動用122條實施關稅同樣有法律疑義。專家們稱目前美國並未出現諸如貨幣暴跌、利率飆升或外國資本流入突然凍結等典型的國際收支危機症狀。

稅務與市場諮詢公司RSM的首席經濟學布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）在一份報告裡寫道：「無論從美國經濟狀況、國際收支情況或貨幣制度，怎麼看都沒達到第122條所規定的條件。」

此外，川普政府的司法部去年就否定過第122條作為關稅政策依據的選項。當時司法部助理部長舒梅特（Brett Shumate）就在報告裡駁斥，認為定義更窄、權力受限的第122條不是關稅政策的適當法律依據。

● 賠不完？第122條關稅恐成下一法院戰場

當時舒梅特的報告稱「總統在宣布緊急狀態時所提及的問題源自貿易赤字，但這在概念上不同於國際收支赤字」還強調第122條沒有「任何明顯適用性」。

第122條賦予總統150天內可實施最高15%關稅，但之後國會必須介入。Axios新聞網認為除非國會要求，否則實務上這150天法院不至於過問，可讓川普政府有充裕時間制定出更精細的關稅措施，但這不代表後續不會出現新的法律挑戰。

Dorsey & Whitney律師事務所國際貿易律師湯生（Dave Townsend）說：「鑒於對企業而言所涉金額龐大，很難想像不會出現新一波訴訟來挑戰第122條的適用，並再次要求退還徵收的第122條關稅。」

● 301關稅+232關稅 美貿易代表署與商務部爭相出手　

紐約時報引述知情人士透露，由於關稅措施需調整，美國貿易代表署（USTR）與商務部開始爭相出手。

美國貿易代表署方面開始著手新的調查，範圍將涵蓋多數主要貿易夥伴，最終可能分國家或貿易議題來課關稅。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日上美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）時表示，他將啟動與產能過剩等問題相關的調查，將涵蓋亞洲許多「生產超過自身消費能力」的國家。

而葛里爾稍早在20日發布的聲明中則表示，他們會開始新調查多項貿易議題，包括產能過剩、強迫勞動、藥品定價、對美國科技公司歧視、海洋污染乃至海鮮與稻米方面的貿易不公。這些調查將依據1974年貿易法第301條加速審查時程下進行；若認定存在貿易不公，就祭出高額關稅。

貿易代表署先前依第301條啟動的調查，包括涉及中國與巴西等國的案件則會繼續進行。

商務部方面，知情人士指官員們針對電池、化學品、塑膠，以及電信與電網設備等產業展開新的貿易調查。這些調查依據的是1962年貿易擴張法（TradeExpansion Act）第232條（即國安為名的關稅）。

● B計畫也得費時數月 關稅動盪恐延續至期中選舉

川普政府回鍋後已依據第232條對多項產品加徵關稅，包括鋼鐵、藥品、家具等。商務部也可能迅速依據目前正在進行的調查，對礦產、半導體、機器人技術及醫療設備等產業發布新的關稅。

華盛頓郵報指出，川普的「B計畫」將費時數月，也意味由關稅引發、對經濟造成壓力的亂局，會延續到臨近11月期中選舉。

在一年多時間內將關稅政策砍掉重練，企業在不確定性瀰漫下更不傾向將生產從一國遷往另一國。未來幾個月內因關稅下調（進口品在美售價降低）形同進口品「打折」，可能刺激美國消費者與企業購買更多進口品，反而可能擴大川普所欲縮減的貿易赤字。

關稅 川普 對等關稅

