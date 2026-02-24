關稅挫敗、伊朗局勢升溫 川普國情咨文迎關鍵考驗

美國總統川普將於美東時間周二晚間9時（台灣時間周三上午10時），在國會眾議院議場發表他第二任期的首次國情咨文。這場年度演說被視為其重返白宮滿一年後的重要施政盤點，也將為11月期中選舉提前定調，經濟、關稅、移民與中東局勢預料成為主軸。

經濟議題料居核心地位。生活成本與疫情後通膨壓力，是川普2024年勝選的重要因素之一。他預計將強調華爾街表現與就業市場穩定，為經濟政策辯護。不過去年底經濟成長低於預期，民調也顯示不少選民未感受到改善，成為民主黨主要攻防焦點。

貿易政策則在演說前遭遇挫折。美國最高法院日前否決川普以國安緊急權力全面加徵關稅的主張，但川普仍堅稱可依既有法律持續對進口商品課稅，毋須另經國會批准。

移民政策同樣備受矚目。政府重塑庇護與難民制度並擴大遣返行動，引發支持與批評並存。反對者指出，執法波及無犯罪紀錄的長期無證移民，近期涉及移民執法人員的致命事件，也使爭議升溫。

外交方面，中東緊張情勢形成重要背景。川普已向中東部署大規模軍事力量，並表示將在10至15天內決定是否對伊朗採取軍事行動。同時，美方擴大在葉門與非洲的軍事任務，也遭人權團體批評。

依照慣例，副總統范斯與眾議院議長強生將坐在川普身後。外界也預期他可能再次脫稿演出，展現穿插即興評論的「編織式」演說風格。

維吉尼亞州女州長史班伯格將代表民主黨發表回應，主打生活成本與政策不確定性議題，至少12名民主黨議員計畫杯葛演說。

此外，川普預計周五前往德州的Corpus Christi，在3月3日共和黨參議員初選前深化經濟與能源論述。這場三強競逐的初選被視為左右共和黨能否維持參院控制權的關鍵選戰，川普迄今仍未公開表態支持特定候選人。