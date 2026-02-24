快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

最高法院裁定關稅違法 聯邦快遞開第一槍提告追討

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
聯邦快遞(FedEx)。（美聯社）
聯邦快遞(FedEx)。（美聯社）

全球運輸公司聯邦快遞（FedEx）今天向美國國際貿易法庭提起訴訟，要求退還總統川普徵收的緊急關稅。這是美國最高法院上週裁定該關稅違法以來，最受矚目的追討行動之一。

貿易律師預期，在這項重大裁決後，將出現大量訴訟以追討數以十億計美元的款項。然而，追討程序仍需由下級法院制定，這使問題更為複雜。

賓州華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）經濟學家表示，在最高法院20日以6比3裁定川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對進口商品加徵關稅屬越權之後，超過1750億美元的美國關稅收入可能需要退還。

聯邦快遞在訴狀中提到川普徵收的關稅時表示：「原告要求被告全額退還原告依國際緊急經濟權力法向美國支付的所有關稅。」

聯邦快遞及其物流部門是適用「國際緊急經濟權力法」關稅商品的「登記進口人」（importer ofrecord）。這家總部位於曼菲斯（Memphis）的公司未透露要求退款的金額。

聯邦快遞在訴訟中將美國海關與邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection）、該機構局長史考特（Rodney Scott）以及美國政府列為被告。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

影／川普關稅15%不疊加仍有效？鄭麗君：這是未來努力的目標

美軍高層警告攻伊風險 川普否認並稱輕易取勝

歐盟警告：川普新關稅破壞雙方貿易協定

相關新聞

最高法院裁定關稅違法 聯邦快遞開第一槍提告追討

全球運輸公司聯邦快遞（FedEx）今天向美國國際貿易法庭提起訴訟，要求退還總統川普徵收的緊急關稅。這是美國最高法院上週裁...

關稅挫敗、伊朗局勢升溫 川普國情咨文迎關鍵考驗

美國總統川普將於美東時間周二晚間9時（台灣時間周三上午10時），在國會眾議院議場發表他第二任期的首次國情咨文。這場年度演...

歐盟警告：川普新關稅破壞雙方貿易協定

歐盟的一項評估發現，美國總統川普的新關稅措施，使起司、特定農產品等一部分歐盟出口到美國的商品關稅，高於先前雙方貿易協議所...

川普說的「立即生效」是唬人的？美官員：15%關稅命令還不知何時生效

白宮正著手發布一項正式的命令，要將全球關稅稅率提高至15%，但一名美國政府官員表示，目前尚不清楚該命令是否會在原訂於華盛...

各國陷入混亂！還有其他關稅問題待解

儘管最高法院認定對等關稅違憲，但裁決書並未針對目前美國已經收下的稅款是否該退款提供具體指引，退款問題將面臨長時間的法律訴訟。

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

彭博資訊報導，美國聯邦最高法院裁定川普政府對等關稅違憲後，後續高達1700億美元（約5.38兆台幣）退稅問題轉由下級法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。