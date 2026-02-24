最高法院裁定關稅違法 聯邦快遞開第一槍提告追討

全球運輸公司聯邦快遞（FedEx）今天向美國國際貿易法庭提起訴訟，要求退還總統川普徵收的緊急關稅。這是美國最高法院上週裁定該關稅違法以來，最受矚目的追討行動之一。

貿易律師預期，在這項重大裁決後，將出現大量訴訟以追討數以十億計美元的款項。然而，追討程序仍需由下級法院制定，這使問題更為複雜。

賓州華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）經濟學家表示，在最高法院20日以6比3裁定川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對進口商品加徵關稅屬越權之後，超過1750億美元的美國關稅收入可能需要退還。

聯邦快遞在訴狀中提到川普徵收的關稅時表示：「原告要求被告全額退還原告依國際緊急經濟權力法向美國支付的所有關稅。」

聯邦快遞及其物流部門是適用「國際緊急經濟權力法」關稅商品的「登記進口人」（importer ofrecord）。這家總部位於曼菲斯（Memphis）的公司未透露要求退款的金額。

聯邦快遞在訴訟中將美國海關與邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection）、該機構局長史考特（Rodney Scott）以及美國政府列為被告。