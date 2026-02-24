川普說的「立即生效」是唬人的？美官員：15%關稅命令還不知何時生效

白宮正著手發布一項正式的命令，要將全球關稅稅率提高至15%，但一名美國政府官員表示，目前尚不清楚該命令是否會在原訂於華盛頓時間周二（24日）凌晨12時01分（台灣時間周二13時）生效的10%關稅措施之前，就會完成定案。

美國總統川普上周六在社群媒體上發文表示，將把先前宣布的10%關稅提高至15%。他當時在自家社群媒體Truth Social貼文說：「我，作為美國總統，將把全球關稅水準從10%調高到15%，立即生效。」

然而，白宮迄今僅發布川普在上周五（20日）晚上簽署、對全球課徵10%關稅的行政命令，這項命令預定華盛頓時間周二凌晨12時01分生效，但之後並未發布再把關稅稅率調升至15%的命令。

在10%關稅稅率措施即將在周二凌晨生效之際，根據彭博資訊引述的美國政府官員說法報導，白宮正在著手發布要把全球關稅稅率調升至15%的正式命令，但是不確定命令是否最在10%關稅於周二凌晨生效前就會出爐，也就是時程未定。