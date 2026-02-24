快訊

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日在白宮。美聯社

彭博資訊報導，美國聯邦最高法院裁定川普政府對等關稅違憲後，後續高達1700億美元（約5.38兆台幣）退稅問題轉由下級法院審理。川普政府若拒絕退稅，在法律攻防戰上勝算不高，原因是美國司法部先前曾在訴訟中保證，若原告勝訴「可獲得退款且附利息」，法官很可能要求政府履行承諾。

彭博分析指出，目前已有超過1500件關稅退款訴訟待審，多數是在最高法院去年11月開庭辯論後提出。不過，這仍只是潛在退款案件的一小部分；根據美國政府資料，截至2025年底，已有超過30萬家進口商繳納對等關稅

美國國際貿易法院去年5月初步認定對等關稅違憲後，川普政府曾以「之後可退款」為理由，說服法官在訴訟持續期間，允許政府繼續徵收關稅數月。川普政府迄今以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅總額超過1700億美元。

司法部去年在文件寫到，若案件打到最高法院，原告勝訴「必定會收到退款，且附利息」。雖然司法部在之後案件中未再使用同樣明確的措辭，但下級法院法官很可能要求政府遵守先前承諾。

貿易法院去年12月裁決，以「基於政府保證、法院無需介入」為由，駁回企業要求暫停海關程序、等待最高法院裁決的請求。

Vinson & Elkins合夥人阿德圖圖（Joyce Adetutu）表示，政府確實有動機提出各種論點以降低財務責任，但若最終只讓實際提告原告拿到退款，卻不退還其他截至目前已繳納關稅的進口商，恐怕很難站得住腳。

川普政府政府尚未說明將如何處理退稅，司法部也未在法院提出具體作法。依最高法院慣例，判決意見公布後32天內，案件不會正式發回聯邦上訴法院；這段等待期部分是保留給敗訴方申請法院重新考慮裁決的時間，但大法官幾乎不會改判。

不過，貿易法律師提醒，司法部並未完全放棄在退稅問題上繼續訴訟。司法部近月向貿易法院表示，即使在最高法院敗訴，仍保留挑戰特定退稅請求的權利。

法律界解讀，政府未來可能透過限縮退款資格，或設計繁複且耗時的申請程序，來壓低實際退款規模、延後撥付時程。

此外，司法部雖承認貿易法院可命令重算關稅並退還差額，但加上前提是必須先有「最終且不得上訴」的裁定。部分律師認為，這代表政府仍可能主張在所有救濟程序走完前，退款不應啟動，為後續攻防保留操作空間。

關稅 川普 對等關稅

相關新聞

各國陷入混亂！還有其他關稅問題待解

儘管最高法院認定對等關稅違憲，但裁決書並未針對目前美國已經收下的稅款是否該退款提供具體指引，退款問題將面臨長時間的法律訴訟。

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

彭博資訊報導，美國聯邦最高法院裁定川普政府對等關稅違憲後，後續高達1700億美元（約5.38兆台幣）退稅問題轉由下級法院...

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

在美國最高法院否決川普政府依據緊急權力法加徵關稅後，川普迅速援引另一項法律，即《1974年貿易法》第122條，對進口商品...

歐盟警告：川普新關稅破壞雙方貿易協定

歐盟的一項評估發現，美國總統川普的新關稅措施，使起司、特定農產品等一部分歐盟出口到美國的商品關稅，高於先前雙方貿易協議所...

川普說的「立即生效」是唬人的？美官員：15%關稅命令還不知何時生效

白宮正著手發布一項正式的命令，要將全球關稅稅率提高至15%，但一名美國政府官員表示，目前尚不清楚該命令是否會在原訂於華盛...

美專家憂川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

美國最高法院推翻川普部分關稅措施後，外界關注美中峰會走向。華府專家今天指出，川普原本倚賴的關稅壓力削弱，將難在「川習會」...

