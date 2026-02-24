川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

彭博資訊報導，美國聯邦最高法院裁定川普政府對等關稅違憲後，後續高達1700億美元（約5.38兆台幣）退稅問題轉由下級法院審理。川普政府若拒絕退稅，在法律攻防戰上勝算不高，原因是美國司法部先前曾在訴訟中保證，若原告勝訴「可獲得退款且附利息」，法官很可能要求政府履行承諾。

彭博分析指出，目前已有超過1500件關稅退款訴訟待審，多數是在最高法院去年11月開庭辯論後提出。不過，這仍只是潛在退款案件的一小部分；根據美國政府資料，截至2025年底，已有超過30萬家進口商繳納對等關稅。

美國國際貿易法院去年5月初步認定對等關稅違憲後，川普政府曾以「之後可退款」為理由，說服法官在訴訟持續期間，允許政府繼續徵收關稅數月。川普政府迄今以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅總額超過1700億美元。

司法部去年在文件寫到，若案件打到最高法院，原告勝訴「必定會收到退款，且附利息」。雖然司法部在之後案件中未再使用同樣明確的措辭，但下級法院法官很可能要求政府遵守先前承諾。

貿易法院去年12月裁決，以「基於政府保證、法院無需介入」為由，駁回企業要求暫停海關程序、等待最高法院裁決的請求。

Vinson & Elkins合夥人阿德圖圖（Joyce Adetutu）表示，政府確實有動機提出各種論點以降低財務責任，但若最終只讓實際提告原告拿到退款，卻不退還其他截至目前已繳納關稅的進口商，恐怕很難站得住腳。

川普政府政府尚未說明將如何處理退稅，司法部也未在法院提出具體作法。依最高法院慣例，判決意見公布後32天內，案件不會正式發回聯邦上訴法院；這段等待期部分是保留給敗訴方申請法院重新考慮裁決的時間，但大法官幾乎不會改判。

不過，貿易法律師提醒，司法部並未完全放棄在退稅問題上繼續訴訟。司法部近月向貿易法院表示，即使在最高法院敗訴，仍保留挑戰特定退稅請求的權利。

法律界解讀，政府未來可能透過限縮退款資格，或設計繁複且耗時的申請程序，來壓低實際退款規模、延後撥付時程。

此外，司法部雖承認貿易法院可命令重算關稅並退還差額，但加上前提是必須先有「最終且不得上訴」的裁定。部分律師認為，這代表政府仍可能主張在所有救濟程序走完前，退款不應啟動，為後續攻防保留操作空間。