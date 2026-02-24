一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

在美國最高法院否決川普政府依據緊急權力法加徵關稅後，川普迅速援引另一項法律，即《1974年貿易法》第122條，對進口商品全面課徵10%關稅。川普隨後表示，將此進口稅率提至15%。

第122條從未被動用過，允許總統在美國面臨法律定義為「根本性的國際收支問題」的情況時，得課徵關稅。經濟學家與政策專家對於川普是否運用此法條，為新關稅建立穩固的法律基礎，爭論不休。

以下是彭博資訊整理的第122條內容，以及構成該法條基礎的金融困境重點。

什麼是第122條？

第122條賦予總統在短期內對進口商品課徵關稅的權力，以因應資金進出美國的疑慮。這些疑慮包括「龐大且嚴重的美國國際收支逆差」以及「美元即將到來的顯著貶值」。

這是川普可用來加徵關稅的多種選項之一，但所有機制都附帶限制。川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）作為大部分進口稅的法律依據，正是為了規避這些限制。

與川普可能尋求加徵關稅的其他法律選項不同，他可以在未經聯邦機構調查並認定關稅是否合理的情況下，直接動用第122條。

根據第122條，關稅稅率上限為15%，最多只能實施150天。若要延長期限，需獲國會批准。

什麼是國際收支？為何被寫入第122條？

國際收支是一個國家與世界其他國家經濟關係的最廣泛衡量指標。不僅涵蓋商品和服務貿易，還包括投資和其他金融流動。傳統上被用作衡量一國履行其對外債務能力的指標。

第122條被納入1974年貿易法，是作為對總統尼克森1971年加徵10%關稅的回應。當時美元遭遇投機者攻擊，他們認為美元被高估，且因美元與黃金掛鉤，外界質疑美國是否擁有足夠的黃金儲備來支撐美元。

尼克森於1971年8月推出的關稅，是包含國內物價管制在內、被稱作「尼克森震撼」的系列政策之一。他的目標是減少進口需求，同時迫使其他國家坐上談判桌，協商新的固定匯率，實質讓美元貶值。這些關稅僅實施了幾個月，尼克森最終達成他所尋求的貨幣協議，也揭開二戰後布雷頓森林體系瓦解的序幕。

國會當時擔憂尼克森在1971年的關稅措施權力過度擴張，因此在1974年立法時加入第122條，確保未來的總統在面對國際收支問題時，動用關稅的權力受到嚴格限制。

川普援引第122條的理由？

川普在宣布動用第122條的公告中表示，美國存在「龐大且嚴重」的貿易逆差，因此加徵關稅合理。他並提到，美國海外投資收益出現負淨流出，以及其他跡象顯示，美國與全球的國際收支關係正在惡化。

川普用來支持動用第122條的指標之一，是所謂美國淨國際投資部位，即美國對外投資與外國對美投資之間的差額。目前該數字為負26兆美元，原因在於外國持有的美國資產價值，遠高於美國持有的海外資產。

但川普未提及，他以關稅促使美國與外國企業增加在美投資，將使該數字進一步擴大。此外，他稱為對美國投下信心票的美國股市大漲，也是導致美國負淨國際投資部位擴大的重要因素。

經濟學家對川普的理由有何看法？

多數經濟學家認為，儘管總統如此表示，但並無證據顯示美國無法支付帳款或履行對國際投資人的義務。若真如此，市場早已拋售美國資產，美元也會因信心流失而大幅下跌。

動用第122條是否易遭法律挑戰？

是的。法律專家指出，川普的新關稅及其法律依據，可能再度提交最高法院審理。他們質疑，川普聲稱美國處於國際收支危機的說法是否經得起檢驗。

事實上，川普自己的律師在為IEEPA關稅辯護時曾向最高法院表示，第122條不適用於川普的情況，因為他關切的是貿易逆差，而非國際收支逆差。他們去年在一份法律文件中寫道：「總統在宣布緊急狀態時所指出的擔憂源於貿易逆差，這在概念上與國際收支逆差不同。」

法律專家也指出，要成功挑戰第122條關稅可能更為困難，因為這將涉及最高法院是否採信經濟學家對於何謂危機的專業判斷，而非總統的主張。

這些關稅也可能在國際層面遭到挑戰。貿易專家表示，美國若以國際收支危機為由課稅，須通知世界貿易組織（WTO），並由其判定措施是否適當。若美國未通知，其他國家可要求WTO審查這些關稅是否符合全球貿易規則，進而可能要求國際貨幣基金（IMF）評估美國是否面臨足以合理化關稅的危機。若WTO最終認定措施不當，理論上可要求美國撤銷。

然而，這類要求如今的實質影響力已大不如前。美國已實質削弱WTO的爭端解決機制，使其難以發揮約束力。