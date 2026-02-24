美專家憂川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

美國最高法院推翻川普部分關稅措施後，外界關注美中峰會走向。華府專家今天指出，川普原本倚賴的關稅壓力削弱，將難在「川習會」上對北京施壓；反觀中國已藉稀土限制等手段占上風，中國國家主席習近平料將更從容與會。

美國最高法院上週裁定，美國總統川普（DonaldTrump）依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對多國課徵對等關稅逾越授權範圍。川普隨即改援引其他法源，宣布對進口商品課徵新的15%全球關稅。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）今天在CSIS線上座談指出，北京對這項裁決「感到欣慰」，但不致天真認為美國貿易政策會因此全面回到川普2025年1月回鍋白宮前的狀態。

他分析，在峰會登場前，北京已因祭出稀土出口限制而握有籌碼，使美方面臨壓力。如今最高法院裁決出爐，川普手中關稅工具受限，他不預期美方能在峰會期間積累足夠壓力，迫使中國在產業政策或經濟結構上做出讓步。

川普預計3月31日至4月2日訪問中國，新一輪「川習會」勢必聚焦貿易議題。

從對外宣傳角度觀察，甘思德指出，中國商務部已表態正在研究裁決，並強調反對單邊貿易措施，呼籲美方取消對中國等國關稅。對北京而言，這項裁決短期內屬於利多。此外，中國面臨的關稅稅率可能降至40%至50%，有助提升其對美出口競爭力。

甘思德同時也說，美國應把握此刻重新檢視整體貿易戰略。美方過去以提高對等關稅、對芬太尼相關產品加徵關稅等手段，試圖縮減貿易逆差並推動製造業回流，但成效有限，甚至可能適得其反。

他舉例，去年美國貿易逆差創新高，聯邦預算赤字居高不下，製造業就業機會反而減少。儘管美中雙邊逆差略有收斂，中國整體貿易順差卻持續擴大，並加速布局全球市場，在美國以外的技術與價值鏈中分量日增。

此外，澳洲、加拿大、英國與德國領導人近期相繼訪中。甘思德認為，北京可能已採取對外更為友善姿態；這種情況，往往在美國被部分國家視為破壞多邊貿易秩序下才會發生。

他建議，美國應與盟友協調制定更清晰的對中戰略，在適度降低風險的同時，善用合作帶來的規模優勢。國會也需在進攻與防禦策略之間取得平衡，整合盟友力量，而非僅以「威權對民主」的二分框架處理對中關係。

「不要只是回到拜登政府那種『威權主義對陣民主』的框架，這會讓一些國家感到被排除在外」。他說，「應該尋求更具彈性的組合，針對嚴重不當行為、產業政策扭曲與經濟脅迫，進行協調抵制」。