關稅連環拳？ 美媒爆「川普擬加徵新國安關稅」 鎖定6大產業

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日於白宮。歐新社
華爾街日報引述知情人士透露，美國聯邦最高法院裁決對等關稅失效後，美國總統川普研擬依據「1962年貿易法」第232條，以國家安全名義針對6種產業開徵新關稅，分別為大型電池、鑄鐵與鐵製配件、塑膠管材、工業化學品，以及電網與電信設備等產業；且國安關稅將與川普21日宣布的15%全球關稅分開處理。

第232條要求政府課徵關稅前進行冗長調查，目前仍不清楚美國商務部將何時啟動調查並正式徵稅，但國安關稅一旦上路，總統可單方面調整。

白宮尚未回覆置評。

截至目前，已納入第232條關稅的商品，暫不適用川普第二任期其他關稅。川普2.0已依第232條對鋼鐵、鋁、銅、汽車、卡車及汽車零件等產業課稅，而這些關稅不受最高法院20日裁決影響，也未遭遇重大法律挑戰。

白宮發言人德賽在聲明中表示：「維護美國的國家與經濟安全仍是川普總統的首要優先事項，政府仍致力於運用一切合法權限來達成這項目標。」

除新規畫的調查，川普政府原本也已在既有第232條調查下考慮對另外9個產業課稅，包括半導體、藥品、無人機、工業機器人，以及太陽能板使用的多晶矽（polysilicon）等。其中許多調查約在近1年前展開，而政府可能因應對等關稅裁決，加快部分案件進度。

知情人士另表示，川普政府持續推動調整部分鋼鐵與鋁的國安關稅。新方案可能下調部分商品的名目關稅稅率（nominal tariff），但課稅基礎將從產品中鋼鋁成分價值，改為產品整體價值，導致企業最終實繳關稅不減反增。

相關新聞

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

在美國最高法院否決川普政府依據緊急權力法加徵關稅後，川普迅速援引另一項法律，即《1974年貿易法》第122條，對進口商品...

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

美國總統川普在最高法院推翻其緊急關稅措施後，強硬回擊，警告任何試圖在貿易協議上「耍花招」的國家，將面臨遠比原先協議更嚴厲...

美專家憂川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

美國最高法院推翻川普部分關稅措施後，外界關注美中峰會走向。華府專家今天指出，川普原本倚賴的關稅壓力削弱，將難在「川習會」...

川普再啟15%關稅 分析：巴西意外成最大受益者

美國最高法院推翻總統川普以「緊急狀態」為由祭出的高額關稅，川普隨即宣布依據其他法律重新啟動全球性15%進口關稅。媒體分析...

白宮：已達協議國家統一課徵15% 不影響232關稅

美國最高法院就關稅作出裁決後，各國現行關稅與協議是否有效成為焦點，白宮以電郵回覆指出，已與美方達成協議的國家將適用全球統...

