關稅連環拳？ 美媒爆「川普擬加徵新國安關稅」 鎖定6大產業

華爾街日報引述知情人士透露，美國聯邦最高法院裁決對等關稅失效後，美國總統川普研擬依據「1962年貿易法」第232條，以國家安全名義針對6種產業開徵新關稅，分別為大型電池、鑄鐵與鐵製配件、塑膠管材、工業化學品，以及電網與電信設備等產業；且國安關稅將與川普21日宣布的15%全球關稅分開處理。

第232條要求政府課徵關稅前進行冗長調查，目前仍不清楚美國商務部將何時啟動調查並正式徵稅，但國安關稅一旦上路，總統可單方面調整。

白宮尚未回覆置評。

截至目前，已納入第232條關稅的商品，暫不適用川普第二任期其他關稅。川普2.0已依第232條對鋼鐵、鋁、銅、汽車、卡車及汽車零件等產業課稅，而這些關稅不受最高法院20日裁決影響，也未遭遇重大法律挑戰。

白宮發言人德賽在聲明中表示：「維護美國的國家與經濟安全仍是川普總統的首要優先事項，政府仍致力於運用一切合法權限來達成這項目標。」

除新規畫的調查，川普政府原本也已在既有第232條調查下考慮對另外9個產業課稅，包括半導體、藥品、無人機、工業機器人，以及太陽能板使用的多晶矽（polysilicon）等。其中許多調查約在近1年前展開，而政府可能因應對等關稅裁決，加快部分案件進度。

知情人士另表示，川普政府持續推動調整部分鋼鐵與鋁的國安關稅。新方案可能下調部分商品的名目關稅稅率（nominal tariff），但課稅基礎將從產品中鋼鋁成分價值，改為產品整體價值，導致企業最終實繳關稅不減反增。