川普再啟15%關稅 分析：巴西意外成最大受益者

美國最高法院推翻總統川普以「緊急狀態」為由祭出的高額關稅，川普隨即宣布依據其他法律重新啟動全球性15%進口關稅。媒體分析，巴西可能在這波政策變動中意外成為最大受益者。

CNN巴西新聞網今天報導，巴西原本出口至美國平均需承擔26.3%的關稅，部分產品甚至高達40%至50%。新制上路後，巴西平均稅率降至12.8%，減幅達13.5個百分點，為所有美國貿易夥伴中最大。這意味著巴西農產品、機械設備及果汁等出口商品將更具競爭力。

BBC巴西新聞網則指出，根據瑞士「全球貿易警示」（Global Trade Alert）研究，巴西在新關稅制度下由全球第17高稅率國降至第125位，顯示其出口壓力大幅減輕。分析認為，川普（Donald Trump）改採「1974年貿易法」第122條，統一徵收15%關稅，迫使原本遭受高額稅率的國家受惠，其中巴西、中國與印度是最大贏家。

巴西媒體G1則強調，儘管大部分商品受惠，但鋼鐵與鋁出口仍維持50%的高額稅率，再加上新宣布的15%全球性附加稅，成本依舊居高不下。

巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（GeraldoAlckmin）表示，美國最高法院的裁決讓巴西出口重新具備公平競爭條件，並期待總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva）3月訪美時能進一步談判非關稅議題。

魯拉政府則表態，巴西不接受外部壓力，將以稀土與鋁土礦等戰略資源作為談判籌碼，推動國內加工產業升級，並強調此舉有助於提升巴西在新能源與高科技供應鏈中的地位。

外交界人士認為，巴西在美國政策不確定性下，勢必加強與亞洲及非洲市場的合作，以分散風險。

綜合各方分析，川普新關稅政策雖引發全球貿易震盪，但巴西在此局勢中反而獲得喘息空間，短期內出口商仍須面對鋼鋁等特定產業的挑戰，長期則可能藉此契機強化產業升級，提升在國際供應鏈的影響力。