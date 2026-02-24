快訊

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增六類產業課徵國安稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國川普政府傳出要新增六類產業為232條款調查對象。路透
美國川普政府傳出要新增六類產業為232條款調查對象。路透

在美國最高法院上周做出裁定、使川普在第二個總統任期內的多項關稅措施失效之後，現在傳出川普政府正考慮再引用「232條款」對大約六個產業加徵新的國家安全關稅。

華爾街日報引述據知情人士報導，川普政府正在考慮中的新關稅可能涵蓋大型電池、鑄鐵與鐵製配件、塑膠管材、工業化學品，以及電力電網與電信設備等產業。準備新課徵的關稅，是根據1962年「貿易擴展法」第232條。232條款賦予總統基於國家安全風險，徵收關稅的廣泛權力。

此前，川普在第二任期內已根據232條款加徵關稅的產業，包括鋼鐵、鋁、銅、汽車、卡車及汽車零組件等，這些關稅並未受到上周最高法院判決的影響。

目前尚不清楚由商務部主導的相關關稅調查將於何時宣布，以及關稅最終何時實施。根據第232條款，在徵收關稅之前需要進行冗長的調查，但一旦實施，總統可單方面對之進行調整。

白宮發言人德賽在聲明中表示：「維護美國的國家與經濟安全，仍是川普總統的首要任務，政府將持續致力於運用一切合法權限來達成目標。」

美國最高法院上周五以6比3裁定推翻川普第二任期內依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所課徵的關稅，亦即「對等關稅」被判決違法；這類關稅迄今占川普第二任期關稅收入的一半以上。川普隨即援引「122條款」，宣布對全球課徵15%的關稅，來填補對等關稅收入。

最高法院上周五的裁定，並未針對232關稅，相關措施迄今尚未面臨嚴重的法律挑戰。川普在第二任期內，大幅擴大了232關稅的適用範圍，不僅涵蓋鋼鐵、鋁與銅等原材料，也包括以這些材料製成的消費性產品。此外，除針對美國汽車製造商提供有限的減免外，他基本上拒絕對這些關稅提供豁免。

除了計劃新增大約六類產業進行232調查之外，川普行政團隊原本就考慮對另外九個產業加徵關稅，包括半導體、藥品、無人機、工業機器人，以及太陽能板所使用的多晶矽等。其中許多調查已在近一年前啟動，而政府可能因應上周最高法院的裁決，加快部分調查的進度。

