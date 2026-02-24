川普警告各國別耍花樣 否則面臨更高關稅

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國最高法院上週推翻總統川普的對等關稅措施，川普今天警告，若有國家因此選擇「耍花樣」，將面臨稅率高更多的關稅。

綜合法新社和彭博報導，川普在社群媒體上寫道：「任何想拿最高法院荒謬的裁定『耍花樣』的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來『敲詐』美國的國家，將面臨稅率高更多的關稅，而且比他們近期同意的條件更糟糕。後果自負！」

歐盟今天凍結對美歐貿易協議的批准進程。歐洲議會議員表示，他們希望在繼續推進之前獲得川普關稅計畫的更明確訊息。

中國、日本、韓國和英國等其他主要貿易夥伴去年透過與美國談判達成貿易協議。白宮被問到川普的發文是否針對歐盟時暫未做出回應。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他預期各夥伴會遵守與華府達成的關稅協議。

最高法院上週裁定川普根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅超越職權後，川普隨即援引不同的法條宣布對進口商品徵收新的15%全球關稅。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）另一則發文中堅稱「身為總統，我不需要回國會取得關稅批准」。

他還發出一篇長文聲稱最高法院的裁定實際上賦予他「更多的權力」。他形容這項裁定「荒謬、愚蠢，而且在國際上引起極深歧見」。

不過他也寫道：「我可以利用『許可證』對外國採取非常『可怕』的行動，尤其是對那些數十年來『敲詐（我們）美國』的國家。」但他未明確解釋是何種行動。

