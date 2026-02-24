聽新聞
大陸商務部促美「取消加徵關稅」
美國總統川普去年一月上任後，顛覆二戰後的國際關係格局。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，美國對外政策的「流氓化」，人類正在回到更加赤裸裸的強權政治時代。可以說「周天子時代結束了」，人類開始進入一個「世界版的春秋戰國」。
針對美國最高法院日前裁決總統川普對等關稅違法，中國大陸商務部昨日透過新聞稿表示，正對相關內容和影響進行全面評估，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。
大陸觀察者網昨日見刊專訪中，金燦榮說，我們熟悉的那個世界，正在消失。川普實際上是破壞新自由主義秩序的關鍵人物。川普的國內政治對手一般被稱「建制派」，美國建制派代表的正是新自由主義。現在，新自由主義在美國正在衰退，甚至消失。
他認為，這種破壞是不是永久的，未來能不能回到原有樣貌，目前還不好說，得看美國國內政治博弈結果。
