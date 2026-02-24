強硬反擊 歐洲議會暫停審議美關稅

歐洲議會原定廿四日表決一項取消美國工業品和龍蝦關稅的法律，是美歐貿易協議的關鍵承諾，但歐洲議會主要政治團體歐洲人民黨（ＥＰＰ）首席貿易協商代表佐夫科表示，「我們別無選擇」，只能延後批准程序，以釐清美國貿易政策狀況。

在歐盟等多國表達對美國關稅政策的疑慮後，美國總統川普在「真實社群」發文表示，若有任何國家敢利用最高法院的荒謬裁決「耍花招」，將面臨稅率更高的關稅。

美國最高法院上周判決川普無權實施對等關稅，川普隨即提出對全球各國課徵百分之十五關稅的替代方案。歐盟廿二日措辭強硬要求川普政府遵守去年與其達成的貿易協議，印度也推遲與美方貿易談判。

歐盟執委會廿二日發表聲明表示，「當前情況不利於實現雙方在去年貿易協議聯合聲明中所宣示的『公平、平衡和互惠』跨大西洋貿易和投資」，同時指出，「協議就是協議」。歐盟執委會並表示，「要求美國就最高法院最近對『國際緊急經濟權力法』（ＩＥＥＰＡ）作出的判決，全面明確說明其因應措施」。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇廿一日與美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克會談。塞夫柯維奇表示，關稅變化無常只會對全球市場帶來混亂，打擊市場信心。

判決影響 印度也推遲談判

歐盟與美國去年達成貿易協議，同意美國對大多數歐盟商品徵收百分之十五關稅，歐盟取消許多美國商品的進口關稅並撤回關稅報復威脅。

印度商務部官員也告訴ＢＢＣ，印度和美國正在研究美國最高法院關稅判決影響，兩國已推遲原定本周舉行的貿易談判。美印原本在本月初達成協議，美國將印度商品對等關稅從百分之五十降到百分之十八，印度則承諾降低所有美國工業品及部分食品和農產品關稅，但許多細節仍待談判釐清。

華府預告 將啟動貿易調查

包括歐盟、日本等多國，已陸續表達對美關稅政策反覆的擔憂或不滿。川普政府廿二日警告貿易夥伴履行對美協議，並預告啟動貿易調查，可能對亞洲國家祭出更高關稅。

紐約時報報導，葛里爾廿二日表示，川普以關稅保護美國產業的政策沒有改變，將依照一九七四年貿易法實施關稅，並維持對中國大陸和巴西的不公平貿易行為調查，「只要調查結果顯示有正當性，我們就會啟動相關程序來課徵關稅」。

葛里爾說，美國敦促貿易夥伴繼續履行與美國的協議，已和歐盟等各國官員溝通，目前尚無任何貿易夥伴表示「協議取消」。

延遲三天 美停徵對等關稅

美最高法院廿日判決推翻川普對等關稅三天後，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）廿三日宣布，將在美東時間廿四日凌晨○時○一分起（台灣時間廿四日下午一時○一分），正式停止徵收依ＩＥＥＰＡ課徵的關稅。

ＣＢＰ並未說明為何在最高法院宣判後仍持續徵收ＩＥＥＰＡ關稅三天，也未提供任何退稅資訊。ＣＢＰ指出，停止徵收對等關稅，不影響川普引用其他法律所課徵的關稅。路透引述賓州大學華頓商學院經濟學家估算，ＩＥＥＰＡ關稅挹注美國財政部的收入預估超過一七五○億美元，未來可能要退還給進口商。