美最高法院裁決約束川普貿易手段 FT：未達協定國家 反成贏家

美國最高法院裁決約束川普貿易手段後，原本急於和川普敲定協議的國家成了輸家，尚未正式和美國簽署貿易協議、以及遭課懲罰性關稅的國家，反而成為贏家。

英國金融時報（FT）引述獨立貿易監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert，GTA）資料發現，在川普將稅率調高至15%的新措施下，巴西將享有最大的平均關稅降幅，減少13.6個百分點；中國大陸緊隨其後，降幅為7.1個百分點。

相較之下，英國、歐盟及日本在內的美國長期盟友，受到衝擊則最為嚴重。英國原本享有較優惠的10%關稅稅率，GTA估算英國稅率將提高2.1個百分點。至於台灣稅率減了1.3個百分點，日韓不降反增。

GTA執行長弗里茲說：「中國、巴西、墨西哥和加拿大在內的國家，先前最受白宮詬病，也是特別行政命令下《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅的首要鎖定目標，如今其關稅降幅反而最為顯著。」

此外，越南、泰國和馬來西亞等亞洲製造業大國，過去常因對美貿易順差龐大而遭川普點名，如今也將因新關稅受益。越南去年7月和美國達成架構協議，同意接受20%的關稅，但協議目前尚未最終定案。

選擇和華府達成協議的國家，明知最高法院可能會推翻對等關稅，仍認為川普總會想方設法找別的辦法來加徵關稅，因此還是早談早好。

對於最早達成協議的國家來說，還有另一個棘手的問題：這些協議中極少數已獲得國內批准。儘管川普採取的是片面行動，但談判另一方的官員通常仍須取得國內立法機關批准。

戰略暨國際研究中心（CSIS）東京客座研究員納多說：「真正的贏家，是那些尚未正式簽署貿易協議的國家，或者是像日本這樣已承諾投入大量資金的國家。」

納多預期，關稅仍會以某種形式存在，但他認為最高法院的裁決可能會改變未來談判的動態。