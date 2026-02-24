美國總統川普去年一月上任後，顛覆二戰後的國際關係格局。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，美國對外政策的「流氓化」，人類正在回到更加赤裸裸的強權政治時代。可以說「周天子時代結束了」，人類開始進入一個「世界版的春秋戰國」。

