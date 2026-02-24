陸促美取消單邊加稅
美國最高法院日前裁決總統川普對等關稅違法，中國大陸商務部昨（23）日表示，注意到這項裁決結果，正在全面評估相關內容和影響，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。
昨日大陸仍在春節假期，商務部說法是大陸政府部門首度回應美國最高法院相關裁決。
針對美國最高法院於20日公布關稅訴訟案裁決結果，判定美國政府依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對相關貿易夥伴加徵的對等關稅、芬太尼關稅等違法，大陸商務部在新聞稿中指出，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。
