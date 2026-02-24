歐盟開第一槍 延後批准協議 要求川普政府說明因應措施

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。歐盟率先開第一槍，歐洲議會原定24日表決一項取消美國工業品和龍蝦關稅的法律，是美歐貿易協議的關鍵承諾，但歐洲議會主要政治團體歐洲人民黨（EPP）首席貿易協商代表佐夫科23日表示，「我們別無選擇」，只能延後批准程序，以釐清美國貿易政策狀況。

歐盟22日措辭強硬，要求川普政府遵守去年與其達成的貿易協議，歐盟執委會22日聲明表示，「當前情況不利於實現雙方在去年貿易協議聯合聲明中所宣示的『公平、平衡和互惠』跨大西洋貿易和投資」，「協議就是協議」。

歐盟執委會並表示，「要求美國就最高法院最近對『國際緊急經濟權力法』（IEEPA）作出的判決，全面明確說明其因應措施。」

歐盟與美國去年達成貿易協議，同意美國對大多數歐盟商品徵收15%關稅，歐盟取消許多美國商品的進口關稅並撤回關稅報復威脅。

相較之下，其他政府則持相對保守觀望立場，南韓表示，貿易協議仍有效，南韓處於相對有利地位；日本則表示將遵守原有協議，既有貿易框架不受影響；瑞士仍計劃與美國達成具法律約束力協議。

印度商務部官員則告訴BBC，印度和美國正在研究美國最高法院關稅判決影響，兩國已推遲原定本周舉行的貿易談判。美印原本在本月初達成協議，美國將印度商品對等關稅從50%降到18%，印度則承諾降低所有美國工業品及部分食品和農產品關稅，但許多細節仍待談判釐清。

此外，在美國最高法院判決川普對等關稅違法後，美國財長貝森特表示退稅問題可能需等上數月，「且由下級法院裁定，不由政府決定」，而南韓海關23日則表示，正對國內出口商提供如何退稅的詳細指引。

南韓關稅廳（KCS）估算，在2.4萬多家對美出口商中，有6,000家可取得對等關稅等退稅，「我們已試圖鎖定受關稅影響的出口商，透過各地海關辦公室，提供各公司量身打造的美國關稅退稅資訊。」