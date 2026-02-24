川普關稅拚起死回生 揚言不會收手 警告各國履行已談好協定

美國總統川普力推的對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，川普政府22日釋出在關稅戰上不會收手的訊號，包括警告貿易夥伴履行已談好的對美協定，並預告啟動貿易調查，有可能對亞洲國家祭出更高關稅。

美國總統川普23日再度譴責最高法院，誓言將動用其他關稅權力和許可，但未透露細節。

他在Truth Social上貼文表示，「法院同時批准了其他關稅措施，在具有法律確定性的情況下，這些措施都能以比最初的關稅更有威力、更令人不悅的方式使用」。

川普經貿官員更直言，正設法讓多項嚴厲關稅「起死回生」，且這些做法在法律上更站得住腳，「川普的關稅貿易政策並未改變」。

紐約時報報導，美國貿易代表葛里爾22日受訪時表示，川普多年來主打以關稅保護美國產業的政策「沒有改變」。川普政府將依照1974年貿易法第122條與第301條實施貿易調查與關稅，並以第301條維持對中國和巴西的不公平貿易行為調查。

葛里爾表示，在最高法院否定對等關稅後，將改以更具法律耐久性的途徑「重建」原本按國別課徵的關稅清單。他強調，替代做法「非常耐用」，並指出大法官在其他方面也賦予川普貿易權限，必要時，甚至可為達成目標而祭出禁運措施。

同時，彭博資訊報導，美國正敦促貿易夥伴在川普重整旗鼓時，維持履行對美協定。葛里爾22日受訪時稱，「希望夥伴明白這些會是好協定，美國會履行協定，也期待我們的夥伴比照履行」。

美國財政部長貝森特22日接受CNN訪問時表示，川普政府對今年關稅收入的預估不變，且外國貿易夥伴已表達希望維持既有對美協定不受影響。他形容新的15%全球關稅只是「橋梁」，用以銜接稍後將推出、較具持久性的關稅措施。

被問及逾1,000億美元的關稅退款時，貝森特表示可能需等上數月，「且由下級法院裁定，不由政府決定」。

路透報導，美國海關與邊境保護局（CBP）23日宣布，將在美東時間24日凌晨0時01分起（台灣時間24日下午1時01分），正式停止徵收依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅。