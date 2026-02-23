美貿易代表：關稅敗訴不影響既有協議 沒有國家要毀約

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，儘管最高法院裁決推翻總統川普的多項關稅措施，美國與歐盟、中國及其他夥伴的貿易協議依然有效，還沒聽到有國家要毀約。

葛里爾接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目 「面對全國」（Face the Nation）訪問時指出：「我們預期夥伴們會遵守協議。我迄今還沒聽到任何人來對我說『協議作廢』。他們希望觀察事態如何發展。」

他提及，在美國最高法院裁決前就與美方達成協議的國家，議定時並非以最高法院的裁定「為前提」，無論「（政府）勝訴或敗訴，我們原本就打算維持關稅措施」。

葛里爾也指出：「所以即便最高法院推翻了某一權限下的關稅，但依其他國家安全因素而徵收的關稅仍然有效。」

他還說：「基於我們所謂的301條款（Section301）、針對不公平貿易行為而徵收的相關關稅依然有效。」