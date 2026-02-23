快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 路透社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 路透社

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，儘管最高法院裁決推翻總統川普的多項關稅措施，美國與歐盟、中國及其他夥伴的貿易協議依然有效，還沒聽到有國家要毀約。

葛里爾接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目 「面對全國」（Face the Nation）訪問時指出：「我們預期夥伴們會遵守協議。我迄今還沒聽到任何人來對我說『協議作廢』。他們希望觀察事態如何發展。」

他提及，在美國最高法院裁決前就與美方達成協議的國家，議定時並非以最高法院的裁定「為前提」，無論「（政府）勝訴或敗訴，我們原本就打算維持關稅措施」。

葛里爾也指出：「所以即便最高法院推翻了某一權限下的關稅，但依其他國家安全因素而徵收的關稅仍然有效。」

他還說：「基於我們所謂的301條款（Section301）、針對不公平貿易行為而徵收的相關關稅依然有效。」

相關新聞

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

美國最高法院20日判決總統川普的對等關稅失效。美國總統川普23日在社群平台「真實社群」發文表示，「若有任何國家敢利用最高...

關稅不確定性壟罩...美股期指挫 道指期貨一度摔261點

美國總統川普宣布加徵15%全球關稅，投資人評估可能影響，市場不確定性壟罩，美股期指23日走低，道瓊指數期貨下跌242點或...

川普稱關稅失效賦予他更多權力 怒批「判決荒謬且愚蠢」

美國聯邦最高法院20日判決總統川普的對等關稅失效。川普23日在真實社群發文，聲稱該項「荒謬愚蠢且在國際上意見極為分歧」的...

美貿易代表：關稅敗訴不影響既有協議 沒有國家要毀約

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，儘管最高法院裁決推翻總統川普的多項關稅措施，美國與歐盟、中國...

川普關稅遭推翻 歐洲議會有意暫停美歐貿易協議

歐洲議會議員今天說，在美國最高法院推翻總統川普關稅措施後，將暫停與美國的重要貿易協議

美停收違法關稅受益 印度財長：經濟影響言之過早

印度輸美商品的關稅一度高達50%，在美國最高法院裁定總統川普實施的全球性關稅無效後，稅率將滑落到僅剩15%，印度因此被認...

