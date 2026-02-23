關稅不確定性壟罩...美股期指挫 道指期貨一度摔261點
美國總統川普宣布加徵15%全球關稅，投資人評估可能影響，市場不確定性壟罩，美股期指23日走低，道瓊指數期貨下跌242點或0.5%，稍早跌點一度達261點。標普500指數期貨和那斯達克指數期貨，也分別走低0.4%、0.5%。
美國最高法院裁定川普緊急關稅違法後，川普宣布徵收15%的全球關稅。法巴財富管理的首席投資策略師坎普說：「市場迅速發覺，這項裁定近期內不會造成太多改變，反倒提高不確定性，川普並非避戰之人、也不會輕言放棄。」
投資人試圖衡量15%全球關稅，對已經簽訂貿易協定的國家有何衝擊，還有新稅能否通過司法審視。摩根大通資產管理的全球市場策略師金勃表示：「問題是退稅好處，對上貿易議題造成的額外不確定性；對我來說，後者勝出。企業不知道未來如何發展，商業活動有暫停之虞。」
但摩根大通策略師也說，要是全球關稅政策或伊朗衝突升溫，導致股市拉回，只要總經環境維持正向，可望創造逢低進場的買點。
