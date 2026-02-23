快訊

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

威力彩頭獎連三摃！下期頭獎保證2億元 大樂透也未開出

關稅不確定性壟罩...美股期指挫 道指期貨一度摔261點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
市場不確定性壟罩，美股期指23日走低。路透
市場不確定性壟罩，美股期指23日走低。路透

美國總統川普宣布加徵15%全球關稅，投資人評估可能影響，市場不確定性壟罩，美股期指23日走低，道瓊指數期貨下跌242點或0.5%，稍早跌點一度達261點。標普500指數期貨和那斯達克指數期貨，也分別走低0.4%、0.5%。

美國最高法院裁定川普緊急關稅違法後，川普宣布徵收15%的全球關稅。法巴財富管理的首席投資策略師坎普說：「市場迅速發覺，這項裁定近期內不會造成太多改變，反倒提高不確定性，川普並非避戰之人、也不會輕言放棄。」

投資人試圖衡量15%全球關稅，對已經簽訂貿易協定的國家有何衝擊，還有新稅能否通過司法審視。摩根大通資產管理的全球市場策略師金勃表示：「問題是退稅好處，對上貿易議題造成的額外不確定性；對我來說，後者勝出。企業不知道未來如何發展，商業活動有暫停之虞。」

但摩根大通策略師也說，要是全球關稅政策或伊朗衝突升溫，導致股市拉回，只要總經環境維持正向，可望創造逢低進場的買點。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

川普怒祭全球15%關稅！投資人狂買黃金避險 金價上看5450美元

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

即時短評／台美關稅又呈進退兩難困境立法院多數黨面臨艱難考驗

相關新聞

關稅不確定性壟罩...美股期指挫 道指期貨一度摔261點

美國總統川普宣布加徵15%全球關稅，投資人評估可能影響，市場不確定性壟罩，美股期指23日走低，道瓊指數期貨下跌242點或...

川普稱關稅失效賦予他更多權力 怒批「判決荒謬且愚蠢」

美國聯邦最高法院20日判決總統川普的對等關稅失效。川普23日在真實社群發文，聲稱該項「荒謬愚蠢且在國際上意見極為分歧」的...

歐盟真的怒了...擬暫緩批准與美貿易協議 6字透露已失去耐性

美國最高法院上周裁決川普無權實施對等關稅後，川普迅速提出15%稅率的替代方案，歐盟顯然已對美國貿易政策的如此善變失去耐性...

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

在美國最高法院判決川普對等關稅違法後，南韓海關23日表示，正對南韓出口商提供如何退稅的詳細指引。

川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

南韓國務副總理兼財政經濟部長具潤哲23日說，韓美去年達成的貿易協議仍有效，不受美國聯邦最高法院20日裁定總統川普關稅違法...

美貿易代表：關稅敗訴不影響既有協議 沒有國家要毀約

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，儘管最高法院裁決推翻總統川普的多項關稅措施，美國與歐盟、中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。