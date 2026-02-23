川普關稅遭推翻 歐洲議會有意暫停美歐貿易協議

快訊

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
歐洲議會議員今天說，在美國最高法院推翻總統川普關稅措施後，將暫停與美國的重要貿易協議。

法新社報導，歐洲議會談判代表將於今天下午會面，正式同意凍結去年達成的這項協議的批准計畫。

根據原訂計畫，歐洲議會貿易委員會原本預計將於明天批准協議中取消美國工業產品關稅，作為協議的一部分。

不過，來自不同議會黨團的議員表示，在美國法院的裁決對歐盟影響更明朗之前，將支持先擱置協議。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）召集這次緊急會議，並於昨天表示，他將提議暫停相關立法作業。

朗吉的這項提議獲得歐洲議會最大黨團歐洲人民黨（EPP）以及其他陣營的支持。

德國綠黨（Greens）歐洲議會議員卡瓦濟尼（AnnaCavazzini）也表示，她支持在情勢更明朗之前，先暫緩表決。

美國最高法院推翻川普的關稅政策後，川普在上週末暫時將輸美進口商品全球關稅上調至15%，如果根據美歐貿易協議，華府原本同意對多數歐盟商品全面徵收15%關稅，然而新實施的全球性關稅，可能讓歐洲商品面臨更高稅率。

