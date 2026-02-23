歐盟真的怒了...擬暫緩批准與美貿易協議 6字透露已失去耐性
美國最高法院上周裁決川普無權實施對等關稅後，川普迅速提出15%稅率的替代方案，歐盟顯然已對美國貿易政策的如此善變失去耐性，先是22日措辭強硬，要求川普政府遵守去年與其達成的貿易協議，強調「協議就是協議」，23日又傳出歐盟打算凍結批准協議的程序，並要求美國政府提供更多細節。
彭博資訊報導，歐洲議會的主要政治團體表示，預定23日暫停批准與美貿易協議的立法程序。歐洲人民黨（EPP）美國貿易協議首席貿易協商代表Zeliana Zovko表示，「我們別無選擇」，只能延後批准此協議的程序，以便更清楚了解狀況。
歐盟執委會22日則發表聲明表示，「當前情況不利於實現雙方在去年貿易協議聯合聲明中所宣示的『公平、平衡和互惠』跨大西洋貿易和投資。」歐盟執委會表示，「協議就是協議。」
