美最高法院推翻川普關稅政策 亞股勁揚科技股領漲
美國最高法院推翻總統川普引發全球經濟震盪的大部分關稅政策後，亞洲股市今天上揚，美元走弱。
法新社報導，這波漲勢由科技股領軍，今年以來科技股帶動區域漲幅，不過，投資人憂心科技類股估值過高，轉向尋求更低廉的投資選擇。
川普（Donald Trump）的貿易政策上週遭受重擊，美國最高法院裁定，白宮去年4月引用「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic PowersAct）大規模課徵關稅，但「此法並未授權總統徵收關稅」。
不過，川普隨即宣布，將依據其他法律授權對全球課徵10%關稅，稍後更將稅率提高至15%。但新措施設有多項豁免，且依法僅能施行150天。
這項發展再度引發市場不確定性，外界紛紛要求美國政府退還關稅政策所收取的資金，分析師也警告，美國官員可能會尋求其他方式繼續徵稅。
亞洲投資人普遍歡迎美國最高法院這項裁決，此舉被視為有利中國及印度，其中科技股表現最為亮眼。
香港股市上漲逾2%，中國電商巨頭阿里巴巴和京東集團漲幅超過3%；首爾股市受惠於三星電子、SK海力士等晶片製造廠大漲，指數再創新高。
新加坡、威靈頓、台北、孟買、曼谷與馬尼拉股市也同步上揚，僅雪梨股市小跌。東京與上海股市因假期休市。
