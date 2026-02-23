美停收違法關稅受益 印度財長：經濟影響言之過早

印度輸美商品的關稅一度高達50%，在美國最高法院裁定總統川普實施的全球性關稅無效後，稅率將滑落到僅剩15%，印度因此被認為是最大受益國之一，至於關稅變化對印度經濟的影響，印度財政部長希塔拉曼（NirmalaSitharaman）今天表示，現在要談「還太早了」。

美國最高法院日前裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授予總統徵收關稅的權力。這個裁定等於宣告川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA，向全世界幾乎所有國家徵收「對等關稅」的舉措是無效的。

在美國最高法院做出裁定後，川普又宣布援引其他法源，向全球各國開徵15%的進口關稅。

去年川普宣布課徵「對等關稅」後，印度銷往美國的商品被課25%的關稅，之後美國再以印度向俄羅斯購買石油，等於變相資助俄烏戰爭為由，再對印度輸美商品加徵25%的懲罰性關稅。

印度商品要賣到美國，一度面臨高達50%的關稅，但在川普宣稱印度同意停止採購俄羅斯石油後，先是取消25%的懲罰性關稅，接著又在談判後，將25%的對等關稅降到18%。

即便如此，包括印度、中國、巴西等國的商品，出口到美國需繳納的關稅仍比先前的低，被認為是這波關稅調整的幾個最大的受益國。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度被美國課徵的關稅從18%降到15%，中國則是原本被加徵的10%芬太尼（fentanyl）稅被取消，他們和巴西等國將是美國這波關稅調整的最大受益者。

相對的，英國原本僅被美國徵收10%關稅，如今在這波調整後，關稅反而增加到15%，讓該國與義大利、新加坡等國，同為這波關稅調整的最大受害者。

希塔拉曼今天在記者會中對美國關稅變化帶來的影響做出回應，稱現在就要評論這會對印度經濟帶來什麼樣的影響尚且過早，她說：「關於印度經濟，我認為現在發表評論，還言之過早。」

在談到印度與美國的雙邊貿易協議時，希塔拉曼說：「關於（雙方）貿易，特別是除了印度整體經濟外的貿易問題，我們正在評估情勢，（談判）代表團還未決定何時進行進一步的談判，對我來說，現在要評論可能此事，實在還太早了。」

印度首席談判代表詹恩（Darpan Jain）率領的團隊，原訂今天在華府與美方開會，要敲定臨時貿易協議，但消息人士透露，在美國調整關稅後，兩國決定重新安排會面時間。