美海關宣布24日起停徵川普對等關稅 未提退稅資訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）

美國海關與邊境保護局表示，將於美東時間24日凌晨12時1分（台北時間24日下午1時1分）起，停止徵收根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的對等關稅。此舉距美國最高法院裁定該關稅非法已超過3天。

路透社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）透過

貨運系統訊息服務（Cargo Systems MessagingService，CSMS）發布訊息表示，24日起將停用所有與總統川普（Donald Trump）先前依據IEEPA發布命令的相關關稅代碼。

美最高法院20日裁定川普去年實施廣泛的全球性關稅非法後，海關宣布24日起停止徵收。川普則打算援引不同的法條，實施新的15%全球關稅取而代之。

美國海關與邊境保護局並未說明，何以在最高法院裁決出爐後，仍持續課徵相關關稅。此外，官方訊息中也未提及退稅資訊。

美國海關與邊境保護局還特別指出，停止徵收IEEPA相關關稅的決定，並不影響川普加徵的其他關稅，包括依據232條款國家安全法規，以及針對不公平貿易行為的301條款所課徵的關稅。

美國海關與邊境保護局表示：「該局將視情況透過貨運系統訊息服務，向貿易商提供進一步的指引。」

路透社20日曾引述賓州大學華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）經濟學家的預測指出，最高法院的這項裁決，意味著美國財政部透過IEEPA課徵的關稅，貢獻國庫逾1750億美元的收入，可能將面臨退還的壓力。

他們根據一個由下而上的預測模型預估，IEEPA相關關稅每天貢獻美國庫超過5億美元毛收入。

