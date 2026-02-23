川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

南韓國務副總理兼財政經濟部長具潤哲23日說，韓美去年達成的貿易協議仍有效，不受美國聯邦最高法院20日裁定總統川普關稅違法影響。

具潤哲23日向南韓國會財政經濟企畫委員會做業務報告，並答詢國會議員的提問。

聯邦最高法院20日裁定川普自去年以來援引美國「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅違法。但該裁定不影響川普政府對外國輸美汽車及鋼鐵徵收的關稅。

對川普21日將全球性關稅從10％調高至15％，具潤哲指稱，基於韓美自貿協定（FTA），韓方享零關稅待遇，比其他國家相對有利。

對南韓國會目前擱置審議的「對美投資特別法案」，具潤哲則說，該法案主要內容是建立旨在履行韓美貿易協議的平台基金，並擇定管理該基金的主體；南韓政府希望國會能按部就班推動其立法進程。