快訊

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

台積電噴1333億元成交值竟收最低 量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

聽新聞
0:00 / 0:00

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓海關正對出口商提供詳細的退稅指引。歐新社
南韓海關正對出口商提供詳細的退稅指引。歐新社

在美國最高法院判決川普對等關稅違法後，南韓海關23日表示，正對南韓出口商提供如何退稅的詳細指引。

南韓關稅廳（KCS）估算，在2.4萬多家對美出口商中，有6,000家可取得對等關稅等由川普祭出關稅的退稅。

美國最高法院20日裁決，川普動用1977年的國際緊急經濟權力法（IEEPA）開徵對等關稅，已逾越其權限。KCS表示，「在這種情況下，我們已試圖鎖定受對等關稅、或鋼、鋁等特定產品關稅影響的出口商」，「我們致力於透過全國各地的海關辦公室，提供每家公司量身打造的美國關稅退稅資訊」。

KCS指出，這些企業有一個共同特徵，即採用完稅後交貨（DDP）條款，並自行負擔關稅。所謂DDP條款，是指由出口商負擔包括關稅與增值稅等所有費用，並將貨物運送至進口國指定地點，而非由進口商負擔相關稅費。

KCS表示，「通常情況下，美國境內的進口商會向美國海關及邊境保護局（CBP）提出關稅退還申請。然而，採用DDP條款的出口商，因為已代表進口商繳納關稅，因此可直接向CBP申請退稅」

該機關強調，正與CBP保持密切協調與持續掌握進展，並表示：「一旦CBP公布具體退稅程序，我們將即時向韓國出口商提供指引。」

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

美關稅無常 學者分析：中國手握利器 有底氣有底牌

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

關稅大戰變混戰 印度暫緩來美簽貿易協議

美最高法院裁定對等關稅違憲：其餘關稅問題待解，各國陷入混亂

相關新聞

美國明日下午正式停收對等關稅！路透：美海關超收3天 未說退款細節

路透報導，美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅3天後，美國海關與邊境保護局（CBP）23日宣布，將在美東時間24日凌晨...

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

在美國最高法院判決川普對等關稅違法後，南韓海關23日表示，正對南韓出口商提供如何退稅的詳細指引。

川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

南韓國務副總理兼財政經濟部長具潤哲23日說，韓美去年達成的貿易協議仍有效，不受美國聯邦最高法院20日裁定總統川普關稅違法...

美海關宣布24日起停徵川普對等關稅 未提退稅資訊

美國海關與邊境保護局表示，將於美東時間24日凌晨12時1分（台北時間24日下午1時1分）起，停止徵收根據「國際緊急經濟權...

川普關稅計畫引發不確定性 比特幣一度跌逾5%

美國總統川普（Donald Trump）宣布打算將全球關稅稅率提高至15%後，比特幣今天一度重挫逾5%，跌破6萬5000...

關稅政策遇挫敗 美貿易代表喊話：已簽署的協議不變

美國貿易代表葛里爾22日表示，儘管最高法院20日的裁決可能會擾亂川普政府的關稅政策，但白宮仍將「堅持」與貿易夥伴簽署的貿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。